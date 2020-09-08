【足球】UEFA直播退款逾5億歐元　球會收入縮水　生態勢迎大變

歐洲球會協會（European Club Association）近日於網上開兩年一度的大會，主席兼祖雲達斯會長艾涅利（Andrea Agnelli）於會上宣布，歐洲足協（UEFA）將向電視直播商退還5.75億歐元，直言球市將迎來大變。

因為新冠肺炎疫情蔓延至全球，球壇於3月開始陷入停擺，歐聯、歐霸亦無法進行。最終各國聯賽於5、6月期間重開，8月歐洲賽事重啟，但因疫情影響而改變賽制，賽事改於中立場舉行，主客兩回合制改為單回合制。

歐洲賽受疫情影響，到8月才復賽而且賽制亦需改變。（Getty Images）

球賽停擺期間，各國球市都大受影響，亦屢傳因沒有比賽舉行，UEFA及各國球會或需退款給直播商，單是英超就已見退還3.3億英鎊，《天空體育》將取回其中1.7億英鎊，英國傳媒《The Athletic》透露雙方已同意延遲到2021至22年球季還款。

直至8月重開歐洲賽前，UEFA於2019至20年球季將向一眾有份參加歐洲賽的球會，派發25.5億歐元的獎金。不過，艾涅利於講話中透露預期不會分發全數獎金，正與UEFA協調如何為歐洲賽事扣除5.75億歐元，但沒有確定是否由球會承擔，亦未有透露UEFA會面臨損失有多大。

艾涅利透露歐洲足協退款達5.75億歐元。（Getty Images）

艾涅利向250個會員表示，歐洲各會仍處於「危機管理模式」，但影響有多大要待各會的年度財政報告出爐方有眉目，但估計部分球會的損失或比UEFA更大。巴塞隆拿會長巴杜美奧（Josep Maria Bartomeu）曾透露疫情期間球會損失近2億歐元，故夏天轉會不會以天價收購球星。

受疫情影響，球圈生態面臨大變。（Getty Images）

ECA之前曾預計歐洲一眾球會收入將因疫情大減40億歐元，「今季場內場外都是充滿挑戰」，閉門作賽亦會令球會失去門票收入、商品銷售等重要收入來源。不少大球會都曾表示閉門作賽亦要蝕錢，如英超的利物浦復賽後英超每次主場作賽仍要蝕300萬英鎊。

艾涅利指因為一眾影響，轉會市場生態會有改變，球員身價將會縮水20%至30%。不過，因為一眾球會收入大減，轉會市場未必會如過去數年般活躍，而且成交金額亦會減低。

【今夏已落實轉會】