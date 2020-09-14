【德甲】利華古遜快翼參加保特生日會　檢測結果拖4日錯過開咧

歐洲各大聯賽新季陸續展開，德甲亦將於今周末開咧。利華古遜將會因為新冠肺炎，缺少高速翼鋒里安拜尼，原因頗為特別。 拜尼滯留在祖國牙買加，上星期本應啟程返德備戰，但接受病毒檢測後，等了4天仍未有結果，直至昨天才能成行。

牙買加沒有火眼實驗室，否則可以幫助拜尼解決問題。根據德國《踢球者》（Kicker）報道拜尼在8月返回牙買加，該月底出席退役「飛人」、100及200米世界紀錄保持者保特的生日會。保特不幸在生日會後確診患上新冠肺炎，拜尼成為密切接觸者，需要檢測及隔離。

里安拜尼無傷無病，缺席德甲開季，因為牙買加檢測水平出現問題。（Getty Images）

自我隔離完畢，拜尼預定在上周六（5日）返回德國，惟上機前必須再次檢測，確認並非隱形患者，體內無病毒。不過，拜尼上星期中接受測試，一直未收到結果。利華古遜的隊醫周日表示，拜尼接受檢測已過了4天，仍未收到結果。及至昨晚利華古遜在德國盃完成賽事後，教練保斯（Peter Bosz）表示終於檢測完畢。拜利的結果呈陰性，已經啟程。

「飛人」保特8月在牙買加開生日會，結果釀成「生日會群組」。圖為他出席活動先大開香檳。（Getty Images）

牙買加盛產短跑高手，拜尼在球場上發揮「小明級」高速，加盟利華古遜3季多，每季供應不少助攻。留在牙買加期間雖保持體能訓練，但完全缺席利華古遜季前集訓。他回到德國，估計需要先行隔離，肯定缺席本周末利華古遜作客禾夫斯堡的開鑼戰。

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