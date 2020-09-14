英超｜列斯聯狂人主帥教波踱步踎低坐唔定　不停走動舒緩多年傷痛

列斯聯重返英超首戰衛冕的利物浦，雖然最後作客事3：4，但高壓踢法叫好叫座。列斯聯16年不停換帥，第15名領隊比爾沙終於成功帶隊重返「應許之地」英超。 這名阿根廷主帥外號「狂人」（El Loco），在場邊「冇時停」，踱步、踎低、起身再踱，再坐在水桶上。比爾沙教波真的有這麼肉緊嗎？

65歲的比爾沙1980年於阿甲球隊紐維爾舊生擔任青年軍教練出道，教練生涯30年見慣風浪，但於場邊仍是個「緊張大師」。不過，在場邊「坐唔定」並非因為肉緊。

比爾沙帶領頂斯聯殺上英超，雖然首戰失利，但踢出水準備受讚賞。（Getty Images）

「邊踎邊指揮」成為了「狂人」的象徵，已深入列斯聯球迷的心中，可於市中見到比爾沙踎低或坐在水桶上的塗鴉。最初英國人認為比爾沙不坐在後備席上，是因為主場艾蘭路（Elland Road）後備席視野一般，未能於位置上看清場上一切。

比爾沙的狂人歲月，一路走來始終要「踎」（按圖放大）

單膝跪、亞洲蹲，比爾沙在場邊就是「坐唔定」。（Getty Images）

不過，阿根廷記者Guillem Balague去年接受《BBC》訪問時，為比爾沙於場邊十分活躍的原因。他說：「比爾沙會由自己的家步行4英里到訓練中心，在場邊來回踱步、踎低及坐在水桶上，都是為了舒緩球員年代已出現的背痛。」

比爾沙於場邊「坐唔定」，原來跟背痛有關。（Getty Images）

比爾沙2014至15年執教法甲的馬賽時，會坐在冰箱上，來到列斯聯，比爾沙在會方安排下改坐水桶，上面更上軟墊讓「狂人」坐得更舒服，又可於桶上貼上贊助商Logo，可謂「一家便宜兩家着」。

「你想我說什麼？它就是一個坐起來很舒服的水桶而已。」（Getty Images）

「它只是個坐起來很舒服的水桶」

最初轉投列斯聯時，比爾沙亦不能避免英國傳媒的追問，只能回應：「你想我告訴你什麼？那只是一個水桶而已。我沒有其他補充，它是一個坐下會感到舒適的水桶。」

千禧年的列斯聯，快上快落，風靡球迷（按圖放大）

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