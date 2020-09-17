PS5有什麼運動遊戲？　FIFA 21可免費升級　新世代NBA 2K加價

新世代家用遊戲主機Playstation 5（簡稱PS5），將於11月19日面世。新一代主機畫面更靚、功能更強，喜歡運動遊戲玩家可以期望一出新機有什麼Sports games？

《FIFA 21》將於下個月發售，EA Sports已表示會參加「Dual Entitlement」（雙重授權計劃），玩家可以免費由PS4版本升級到PS5。另一款EA開發的遊戲《Madden NFL 21》亦有「Dual Entitlement」。

PS5將於11月面世。（網上圖片）

《FIFA 21》可讓玩家免費升級到PS5，可謂一大德政。（網上圖片）

至於香港玩家十分喜愛的《NBA 2K21》，現時只有PS4版本，2K Sports透露PS5版普通版加價到69.99美元（約542港元）。

PS5版《NBA 2K21》普通版售價542港元。（網上圖片）

Winning迷要再等一年才可在PS5玩愛Game。（網上圖片）

《FIFA 21》的競爭對手《Pro Evolution Soccer 2021》（舊稱Winning Eleven），今集不會出PS5版，準備買PS5的Winning迷將要等下一集《PES》，才可於新世代主機玩這款由日本廠商Konami推出的足球大作。

《F1 2020》沒有任何關於PS5的消息。（網上圖片）

賽車方面，《Gran Turismo 7》（GT7）雖然未有公布發售日期，但照過去經驗看，極有機會成伴隨新機推出。《F1 2020》似乎沒有準備於PS5出版，但開發商Codemaster於今年會出《Dirt 5》讓PS5玩家頂癮。

暫時已知PS5版本運動遊戲（按圖放大）

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：