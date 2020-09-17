足球轉會︱利物浦拜仁達成協議　堤亞高艾簡達拿轉會費有多個版本

利物浦與拜仁慕尼黑就堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）轉會拉鋸多時，正當全世界以為交易告吹，留待一月轉會窗再戰之時，著名英國體育記者James Pearce突然爆出獨家猛料：紅軍已出價約3000萬歐元求購，並已為拜仁所接受。

現年29歲的堤亞高是全球頂級中場球員之一，今屆為拜仁贏得歐聯冠軍演出身價，無論效率與足球視野均是世界級。

他早前已通知會方離隊意願，對高普的欣賞令利物浦成為他下一站首選。可是由於新冠肺炎疫情關係，利物浦對轉會交易十分謹慎，加上他跟拜仁只剩最後一年合約，紅軍一度對拜仁要求的3000萬歐元開價有保留。

堤亞高艾簡達拿勢加盟利物浦。（Instagram@thiago6）

轉會費爆出多個不同版本

利物浦領隊高普早前曾說過，球隊中場已有8個主力成員，因此除非有人離隊，否則不會買入中場球員。最有可能離隊的韋拿杜姆日前跟高普會面後，表明留隊意願，全世界以為這意味紅軍對堤亞高追逐暫告一段落，留待他明年6月約滿才免費加盟，怎料事情在周四（17日）突然有轉機。

利物浦出乎意料出手，拜仁已接受3000萬歐元（約2700萬英鎊）報價。另有消息指，基本轉會費為2200萬英鎊，另加500萬英鎊浮動條款。另一著名體記Melissa Reddy則稱，基本轉會費為2000萬英鎊，而且是合約期內分期付款，其餘500萬英鎊浮動條款會在贏得英超或歐聯後支付。

據《利物浦迴聲報》報道，堤亞高要求周薪20萬英鎊，令他有望成為利物浦陣中最高薪球員之一。最新消息指，他已跟利物浦簽下4年合約，並將穿上洛夫雲離隊後留下來的6號球衣。

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高普極欣賞堤亞高

高普對堤亞高彼此欣賞，對於轉會傳言，這個德國籍主帥早前曾稱，「轉會窗一日仍然開放，我也不能終結傳聞。我有沒有說過堤亞高艾簡達拿是個很好的球員？我早已說過了。」他當時聲稱，「跟他扯上關係是件不錯的事，但大概只是這樣。他是個好球員，利物浦是間大球會，所以那很不錯。」

堤亞高在意大利出生，父親是巴西國腳馬仙奴（Mazinho）。之後隨爸爸回到巴西，再移居西班牙，並在巴塞隆拿展開球員生涯。他在巴塞贏得歐聯冠軍和兩次西甲錦標，2013年轉投拜仁，並連續7年贏得德甲冠軍、4次德國盃，今年夏天成為歐聯冠軍。他自2011年入選西班牙國家隊，至今39次上陣攻入2球。

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