【英超】阿古路膝傷或休養至11月　曼城箭頭選擇只餘一人

本季英超最有力挑戰利物浦王者地位的球隊，非去季亞軍曼城莫屬。挑戰之路在下周二凌晨展開，惟作客狼隊之前，主帥哥迪奧拿公布壞消息。阿根廷前鋒阿古路養傷期預期長，不僅無法開季，更要缺陣至11月。

阿古路在上季復賽後第二仗主場對般尼時，被對手後衛賓美攔截後倒地不起，事後證實膝部受傷而收咧。錯過歐聯，來到新季，這名歷來英超最多入球的外援，未見起色。

阿古路已經32歲，回復速度不如前，今次受傷回復時間頗長。（Getty Images）

曼城因為上季要應付歐聯，與曼聯同樣在首輪聯賽輪空，較遲開季。哥迪奧拿賽前記者會上坦言阿古路的情况不樂觀，「他還未跟我們操過一課，他又不是很快回復狀態的球員，或許要一至兩個月，才可以候命」。言下之意，阿古路可能到11月才能上陣。

哥帥欲一雪上季被利物浦早早拋離之恥，可是未開季已要盤算如何進攻。（Getty Images）

雖然已經32歲，但阿古路依然保持高水準。登陸英超9個球季，每季保持雙位數字入球，依然是聯賽中最危險的禁區殺手之一。去季缺陣最後8場，上陣24場聯賽入16球。沒了他，正宗箭頭的球員，便只有巴西國腳加比爾捷西斯。不過，捷西斯的把握力未算上乘，表現較波動，而上季復賽後的10仗聯賽，捷西斯射入4 球。而從華倫西亞加盟的費倫托利斯（Ferran TORRES），或會更早獲得上陣機會。

加比爾並非沒入球，只是「敗家仔」場面一再出現，令人沒法忘懷。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】

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