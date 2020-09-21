英超│利物浦文尼入兩球帶走3分　車路士半場十人應戰成勝負關鍵

英超周日（20日）上演第2輪重頭戲，車路士主場鬥利物浦。車路士半場有安達斯基斯甸臣被罰出場，「紅軍」換邊後有沙迪奧文尼4分鐘內入兩球，終以2：0擊敗「藍戰士」。

車路士領隊林柏特今戰以兩大新兵迪姆華拿、夏維斯，聯同美臣蒙特攻堅，華拿不時靠左，其他新兵如堤亞高施華等人仍是未能上陣。利物浦方面，新兵堤亞高艾簡達拿先任後備，韋拿杜姆、拿比基達及佐敦軒達臣鎮守中場，法賓奴泰華利斯改中堅與華基爾雲迪積克扼守中路。

堤亞高艾簡達拿今仗先列後備。（路透社）

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：

客隊在比賽初段控球較多，14分鐘車路士的列斯占士及軒達臣爭波，「藍戰士」門將阿列沙巴拿加欲出迎執漏，卻一直未能撿起皮球，穆罕默德沙拿快一步控到波並扭過「Kepa」傳中，羅拔圖法明奴近門一射被主隊守將基斯甸臣擋出。

文尼被基斯甸臣拉倒，齊齊望向球證聽候發落。（路透社）

車路士並非沒有攻勢，但傳球未能串連起來，37分鐘有入波機會，但華拿曾失良機。不過，夏維斯早處於越位位置，就算入亦只是食「詐胡」。表現乏善可陳，主隊更於44分鐘打少個。軒達臣長傳送沙迪奧文尼一程，被「Last Man」安達斯基斯甸臣拉倒，球證本來出示黃牌，但最後看完VAR的影片後，改發出一牌紅牌，罰了該名丹麥後衛出場。

球證看完VAR影片後，直接一張紅牌趕走基斯甸臣。（路透社）

文尼換邊後以頭槌為利物浦出色的組織畫上句號。（路透社）

車路士少打一人，最後保住0：0的比數回更衣室。「紅軍」領隊高普預料下半場會變成圍攻車路士的陣地戰，以堤亞高艾簡達拿換入軒達臣。車路士亦作出調動，以後衛湯姆利換夏維斯，為後防「填窿」。

文尼入波後與助攻的法明尼慶祝。（路透社）

Kepa失誤送了文尼一程。（路透社）

文尼4分鐘入兩粒

利物浦多打一人下，兩閘可盡情壓前圍攻，車路士本來就不算「穩陣」的後防備受考驗。

法明奴50分鐘與沙拿一個撞牆落低傳中，文尼迎頭一頂破網打破僵局。多打一人的利物浦54分鐘再入一球，車路士的列斯占士回傳給Kepa，該名西班門將漫不經心隨意一踢，卻被逼搶的文尼伸腳擋到，控定再射破網，「紅軍」領先到2：0。

艾利臣左手一托，終結佐真奴「十二碼100%命中神話」。（路透社）

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艾利臣終結藍色劊子手「100%神話」

車路士73分有華拿左邊接應隊友直線，推入禁區被堤亞高艾簡拿「疑似揩中」後倒地，球證即時直指十二碼，但佐真奴的小跳步射法卻被艾利臣捉到路，100%的命中率不再。

大難不死的利物浦未有「收油」，依然壓前逼搶不讓車路士從後場組織攻勢。後備入替的譚美阿巴謙84分鐘一次突擊殺入禁區起腳，雖然勁度十足，但被艾利臣伸手托出。

利物浦到93分鐘仍然進攻，沙拿禁區內控定沙拿傳球，轉身一射被「Kepa」擋出，韋拿杜姆伏兵遠柱補射「撻Q」，利物浦終以2：0擊敗車路士。

艾簡達拿正式加盟利物浦：