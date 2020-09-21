英超｜堤亞高艾簡達拿利物浦首戰破紀錄　掌控大局已適應新環境？

利物浦周日（20日）作客硬撼車路士，在半場多打一人之下，以2：0輕取「藍戰士」。「紅軍」新兵堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcântara）半場上陣，在圍攻之下控制球隊及比賽節奏，45分鐘成功傳球達75次，更打破了英超2003至04年有記錄以來的紀錄。

這名西班牙國腳加盟兩日，與新隊友操練過一次，就於對車路士半場，入替「感到大腿肌肉緊繃」的隊長佐敦軒達臣。

由於車路士臨完半場有安達斯基斯甸臣，拉倒沙迪奧文尼被罰紅牌離場，故「車利大戰」換邊後就隨即變成利物浦圍攻車路士。艾簡達拿於中場控制節奏，利物浦球球員很快就習慣於邊線傳回中場時，第一個先找堤亞高艾簡達拿，讓他重新組織攻勢。

堤亞高艾簡達拿半場換入佐敦軒達臣。（Getty Images）

利物浦50分鐘先開記錄一球，就是艾簡達拿中場發動。當然，羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿精彩的撞牆，法明奴準繩的傳中，最後沙迪奧文尼銅頭一搖破網。

文尼捉到車路士門將阿列沙巴拿卡「派膠」，領先到2：0，「紅軍」控制大局，堤亞高艾簡達拿更是掌控全隊走向，頭頂腳踢更曾起腳遠射，唯一就是於禁區內「揩中」迪姆華拿，令利物浦輸十二碼，幸得「紅軍」門神艾利臣比加撲出佐真奴的「小跳步射球」。

堤亞高艾簡達拿半場成功傳球75次，打破英超紀錄。（instagram @thiago6）

堤亞高艾簡達拿控制利物浦比賽節奏。（Getty Images）

「紅軍」最終贏2：0，堤亞高艾簡達拿45分鐘有75次成功傳球，比今仗任何一名車路士球員都多。根據足球數據庫「OPTA」記錄，29歲的他打破了英超單場45分鐘最多成功傳球次數紀錄。

堤亞高艾簡達拿防守落力，但仍需時間適應英超執法尺度。（Getty Images）

車路士 Vs 利物浦：

+ 11 + 11 + 11

利物浦收購堤亞高艾簡達拿，正是想針對球隊在陣地戰難以突破的弱點作出改善。不過，今場利物浦打多一人當然踢得輕鬆，但艾簡達拿確實掌握了比賽節奏，逐步拆散「藍戰士」防線。

不過，堤亞高艾簡達拿仍未習慣英超的執法尺度，而且今仗圍攻對手，未有受到太多壓力，故艾簡達拿是否真的極速適應英超，仍有待觀察。

艾簡達拿正式加盟利物浦：