【轉會】祖雲達斯新前鋒音樂椅結束　蘇亞雷斯料免簽馬體會攝位

祖雲達斯由派路接手後，從暑假開始物色新中鋒。意甲開咧之後，「斑馬軍團」終於找回舊友。 巴塞隆拿前鋒蘇亞雷斯最初傳聞來投，但一拖再拖。祖雲達斯轉移目標到意甲兩名鋒將，經常無限接近，轉會音樂椅轉不停，來到第4人選終於「扑鎚」。舊將艾華路莫拉達回巢，卻又關乎蘇亞雷斯的去向。

祖雲達斯的官方Twitter今早上載莫拉達抵達都靈的場面，預料今天返回昔日球會接受體測。據報祖雲達斯以先借後買方式，從馬德里體育會羅致這名27歲前鋒。莫拉達於2014年夏季從皇家馬德里加盟，效力兩季表現不俗，更獲得皇家馬德里再次羅致，惟轉會至車路士後表現浮沉，未如外界預期。

又一場愛回家上演，西班牙前鋒莫拉達回歸祖雲達斯。（祖雲達斯twitter）

派路在祖雲達斯去季歐聯出局後，本來回巢擔任U23教練，卻在10天後「升職」接替被解僱的沙利。他上任後要求一名新中鋒，代替現已離隊的希古恩，其時巴塞隆拿內亂後由朗奴高文上場，表明蘇亞雷斯可以離隊。

我有C朗，我要中鋒，派路的拼圖尚未完成。（Getty Images）

祖雲達斯最初傳出有意邀請蘇亞雷斯到意甲，惟陣中非歐盟球員名額已滿，蘇亞雷斯因妻子有意大利血統，符合領取意國護照資格，惟須通過意大利語測試，故此日前便赴意應試，據報合格。不過，祖雲達斯眼見「阿蘇」申領意國護照需時，或趕不及下月歐聯註冊限期，決定今個轉會窗另覓人選，卻處處碰壁。

蘇亞雷斯被告知可以離隊，結果去向出人意表。（Getty Images）

球隊先看中拿玻里陣中，尚餘一年合約的波蘭前鋒米利克（Arkadiusz MILIK），拿玻里其實已準備米利克離隊，季前收購新星域陀奧森漢（Victor OSIMHEN），此刻要求高昂轉會費，令交易談判停滯。祖雲達斯轉而向羅馬提出收購迪斯高，其時羅馬卻傳聞會「先借後買」米利克代替迪斯高，陣中的土耳其前鋒辛基斯安達（Cengiz UNDER）則已轉戰英超李斯特城。

米利克餘下一年合約，本身屬意祖雲達斯，但與拿玻里鬧得不快，轉會陷僵局。（Getty Images）

樓梯響完又響，為何最後是莫拉達？意大利傳媒消息指羅馬求購米利克亦陷僵局，當中米利克與拿玻里就欠薪，及去年反抗舊帥安察洛堤的兵變而罰款，仍未處理好。羅馬沒有新援來，自然不放舊人。此刻意甲已開咧，派路要求的新中鋒仍未到，故此祖雲達斯急求第四選擇。

迪斯高的去向亦受米利克影響。（Getty Images）

莫拉達成為「斑馬軍團」火速救兵，但馬體會願意放人，亦因為「好事近」，新前鋒正是蘇亞雷斯。巴塞隆拿與蘇亞雷斯商討解決方案，起初蘇亞雷斯要求巴塞支付餘下合約的所有金額，及後互相讓步，巴塞支付部分金額，蘇亞雷斯則可以回復自由身。西班牙電台《COPE》的消息指蘇亞雷斯將簽約兩年，年薪800萬歐元，較巴塞年代的薪金少一半。

如果落實，蘇亞雷斯拍迪亞高哥斯達（右），這個前鋒組合認真有特色。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】