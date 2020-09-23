【英超】英媒曝香港轉播商不滿新賽程安排　NowTV：我們沒有評論

以往每逢香港時間周六晚上10時或者11時，就會有多場英超比賽上演，但受新冠肺炎疫情影響，英超賽會顧及英國直播安排，就將所有比賽改為不同時舉行，例如部分改於亞洲時間深夜時段。 英國《每日郵報》披露，多間亞洲區轉播商向英超表達不滿，如果英超這樣安排賽程到季尾，他們會要求賠償。現時持有英超香港區轉播權的NowTV回覆，表示不評論事件。

慣常英超會安排多場比賽在當地時間周六下午3時舉行（香港時間晚上10時），正是亞洲地區的晚上黃金時間，但今季頭兩周賽事中，只有修咸頓對水晶宮以及列斯聯對富咸在這個時段上演，而且英超將更多比賽放在英國晚上（亞洲地區深夜）舉行。

英超閉門上演，各場比賽都會在本地直播。（Getty Images）

以上輪為例，英超安排阿仙奴對韋斯咸在香港時間周六深夜3時舉行；以往通常周一晚最多一場比賽，但上輪香港時間周一深夜則有阿士東維拉對鍚菲聯及狼隊對曼城兩場比賽。

英國《每日郵報》報道，多間亞洲地區的英超轉播商不滿這樣的賽程安排，並點名包括香港、新加坡及泰國三地的轉播商。報道指，如果英超繼續這樣的安排到季尾，這些亞洲轉播商會向賽會追討賠償。深夜比賽不利轉播商尋找廣告及商業合作，觀眾亦不如晚上黃金時間多。

今季英超每場比賽都獨佔一個時段，沒有同時開賽的。（Getty Images）

為何英超會更改賽程安排變成每個時間段只得一場比賽？全因新冠肺炎疫情所致。疫情之下，所有比賽閉門進行，沒有觀眾入場，英超與多間英國本地轉播商（《天空體育》、《BT體育》、《BBC》及《Amazon Prime》）達成協議，會在英國直播所有比賽，讓本地球迷不會錯過賽事。為了保證本地轉播商的直播不會撞時間，所以英超不安排多場比賽同時上演。

英超閉門進行，球迷都要靠直播看比賽。（Getty Images）

據英國《每日郵報》數據，亞洲是英超海外轉播費的主要收入來源。英超每年海外轉播收益約12.5億鎊，當中亞洲區佔4億鎊，除英國外的歐洲地區則貢獻3.2億鎊，美國市場就佔1.33億鎊。

就英媒的報道，NowTV表示沒有評論。（資料圖片/梁鵬威攝）

就英國傳媒的報道，英超的香港區轉播商NowTV表示沒有評論。

【第3周英超賽程】