【英聯賽盃】愛華頓5：2輕取英甲仔晉級　比克福特又孭鑊遭鬧爆

英格蘭聯賽盃第三圈，今季脫胎換骨的愛華頓作客英甲的費列活特，以5：2輕取對手晉級下一圈。 「拖肥糖」的李察利臣梅開二度，伊禾比及摩斯堅恩亦有進帳，惜球迷的目光落在門將比克福特身上，事關該名英格蘭國家隊一號門將再度犯錯，球迷更要求主帥安察洛堤收購新門將。

愛華頓在今夏轉會窗買入哈美斯洛迪古斯﹑阿倫及杜哥利後，新球季表現煥然一新，挾聯賽兩連勝之勢，在聯賽盃第三圈作客鬥費列活特（Fleetwood Town）。「占士」今仗不在大軍名單，主帥安察洛堤依舊派出大勇的李察利臣及卡維特利雲任正選。

「拖肥糖」在上半場22分鐘，李察利臣接應班納特傳中頭槌建功先開紀錄，及後該名巴西前鋒與伊禾比一次精彩配合，伊禾比禁區內後腳助攻李察利臣得手，34分鐘梅開二度。

李察利臣今仗繼續正選上陣，上半場梅開二度。（路透社）

費列活特換邊後隨即追成較接近紀錄，愛華頓後場一次失誤，馬克杜菲撞射入網。愛華頓隨即回應，李察利臣接應傳中起腳「撻Q」，伊禾比得益射成3：1，僅1分鐘後再度拉開比分。雖然費列活特58分鐘再有追近，但愛華頓的班納特及摩斯堅恩各建一功，結果以5：2擊敗費列活特晉級。

聯賽盃其餘英超球隊賽果：

愛華頓順利晉級，惟一眾愛華頓球迷的注意力落在門將比克福特（Jordan Pickford）的身上，事關兩個失球都與該名英格蘭一號門將有關。比克福特接應隊友回傳時，對手已經殺到，欲起腳解圍時省中對手杜菲致失球；及後面對對手的傳中球，比克福特出迎時「彈出彈入」，出迎一半又返回龍門，在準備不足下未能撲出對手攻門。

愛華頓首個失球，門將比克福特亦需要負上部分責任。（路透社）

比克福特首球失球逐格睇：

網民不滿比克福特 安察洛堤：失球不只是一人責任

愛華頓球迷眼見比克福特今仗表現後，在社交網站抨擊他的表現，直言繼續以該名英格蘭門將把關，只會令球隊損失慘重，更呼籲主帥安察洛堤收購新門將取代比克福特。

雖然首個失球與比克福特有直接關係，但回傳予他的米高堅尼同樣需要負上責任，所以「肥安」賽後力撐比克福特，指失球的責任不應落在一人身上，「回傳比克福特的一球並不容易處理，這個失球應該是全隊負上責任，並非只是比克福特一人承擔所有責任。」

愛華頓球迷不斷抨擊比克福特的表現，更促請安察洛堤購入一名門將。（路透社）

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