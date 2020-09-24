【好人好事】摩連奴答應死忠記者合照要求　「我不值得這份尊重」

熱刺領隊摩連奴曾被形容為「寸王」，早年贏盡榮譽時，發言十居其九「有骨」，笑起來「有陰謀」。 年月漸過，磨去稜角。「老竇」近年飽歷風霜，白髮蒼蒼，少了「寸嘴」，多了親切。熱刺今晚歐霸外圍賽的記者會上，摩連奴對一名遠方的記者，展示關懷。

熱刺將於歐霸盃外圍賽第3圈，作客北馬其頓榜首球隊舒肯迪捷（Shkendija）。摩連奴在熱刺的新聞發布室，從視像系統接受多名專門跟進熱刺新聞的記者圍訪。通常回答完畢，一聲「Thank You」結束記者會離場，這次卻去而復返。

Here's that classy moment from Jose Mourinho after one Macedonian journalist was understandably upset at missing the chance to ask his questions. pic.twitter.com/FxiMzMMzmH — Alasdair Gold (@AlasdairGold) September 23, 2020

熱刺的工作人員看不到一名北馬其頓記者舉手發問，後來發現了。摩連奴知道後，回到會議室，讓該記者得償所願發言。記者向摩連奴「表白」，說要代自己的已故父親發言，「他病得很重的時候，問我會否有機會見到你，跟你合照。他叮囑我要向你學習，亦朝着你的模樣去培育我」。

記者希望可以跟「老竇」合照，把它放在墳前，獻給「真．老竇」，「如果你同意合照，我會把它鑲起，放在他的墳前」。這名記者也非蠻不講理，問摩連奴：「如果你和你的球隊都順利，會否同意跟我合照？」

摩連奴在記者會展示溫情一面。（Getty Images）

摩連奴一臉嚴肅，緊閉雙唇聆聽這條特別問題，答案令人感動。他答應跟該記者合照，賽前或賽後影都沒問題，「跟成績無關，輸波都同你影」。他回應道，得到記者的亡父如此尊重，感到榮幸，「我不值得，感謝他」。「老竇」感動人心，網民當然紛紛讚賞，亦有人揶揄摩連奴素來甚懂得公關技巧，這回再次證明他是「記者會之王」。

【摩連奴的歲月痕跡】

至於記者會「正場」，記者自然關心「消失的」迪利阿里。開鑼戰半場被換走後，連續兩仗不入大名單。加里夫巴利回歸，使阿里的位置岌岌可危。摩連奴明言阿里會隨隊遠征，有上陣機會，「重要是他要有表現。競爭激烈，球員需要以表現回應要求」。摩連奴回答時亦保持一貫霸氣，「我未對阿里厭倦，只對關於阿里的問題厭倦」。中場哈利雲克斯認為阿里將會復蘇：「他是頂級球員，去到這個水平並非靠運氣。或許信心受挫折，我也不知道，但我與隊友都相信，他會回到最佳。」至於今回賽事，球隊只有新秀坦根加因傷缺陣。

迪利阿里將有機會重入大軍名單，在今晚上陣。（Getty Images）

若今晚過關，熱刺可免卻舟車勞頓。他們在10月1日最後一輪外圍賽，抽中主場作賽，對手是俄超羅斯托夫或以色列超聯球隊海法馬卡比。

【第3周英超賽程】

【今夏已落實轉會】