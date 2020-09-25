【歐霸外圍賽】孫興慜大勇領熱刺作客報捷　摩連奴識破古惑的龍

細節決定成敗，對所有細節一絲不苟，是贏家必備的元素，熱刺主帥摩連奴領軍遠赴北馬其頓時就完美示範了這一點。 熱刺在歐霸盃第3圈外圍賽鬥舒肯迪捷，賽前球員指出龍門「有古怪」，摩帥親自視察時立刻指出球門高度有異，並要求立即更換，而熱刺最終有驚無險地以3：1擊敗對手，與歐霸分組賽再近一步。

熱刺在上一圈的歐霸外圍賽，驚險擊敗保加利亞的普夫迪夫火車頭晉級。今仗作客遠赴北馬其頓，與舒肯迪捷（KF Shkëndija）爭奪出線權。原本一周4賽的熱刺，聯賽盃因對手奧連特大量球員確診而延期，有更多的休息時間應付今仗。

盛傳離隊的迪利阿里今仗復任正選。（Getty Images）

歐霸第3圈外圍賽焦點賽果（按圖放大）：

熱刺主帥摩連奴今仗輪換，哈利卡尼先列後備，改由盛傳離隊的迪利阿里攻堅，祖赫特則首度為熱刺把關。熱刺在開賽早段便先開紀錄，孫興慜傳給無人看管的拉美拿，在上半場5分鐘輕鬆射成1：0。及後艾達韋列特及迪利阿里的攻門同先後無功而還，熱刺遲遲未能擴大領先優勢，相反主隊的拿菲奧（Valjmir Nafiu）在禁區頂勁射收死祖赫特，換邊後10分鐘扳和。

舒肯迪捷一度靠金球追成平手。（路透社）

摩連奴立即換入哈利卡尼增強攻力，熱刺一輪狂攻後，在70分鐘終有收穫，盧卡斯莫拉試射被門將撲出，孫興慜補射入網，熱刺再度領先。該名韓國球星及後再交助攻，哈利卡尼跳頂破網奠定勝局，以3：1擊敗舒肯迪捷過關，下圈將在主場鬥以色列的海法馬卡比。

孫興慜與哈利卡尼兩大熱刺前線主力各建一功，為球隊奠定勝局。（路透社）

摩連奴心水清識破不合規格龍門

今仗開賽前發生一段小插曲，當熱刺球員熱身時感覺球門有不妥，摩連奴親自到龍門檢查，並高舉右手，指球門的高度有異。果然，「摩佬一出手，便知有沒有」，賽會工作人員及後發現龍門並非合規格的8呎，而是矮了5厘米只得7呎10吋，並立即更換一個合規格的球門。

難道摩連奴肉眼內置一把尺？摩帥透過社交網站笑稱，當他走到球門時，以為自己突然長高了5厘米。摩帥賽後表示以其高舉手臂的長度已察覺到不妥，日對夜對的門將更容易察覺，舒肯迪捷方面指今次事件是無心之失，而熱刺方面亦沒有作出進一步投訴。

摩連奴發現球門有異樣，高舉左手檢查。（Getty Images）

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