【足球熱話】托迪錄製愛的呼喚　女球迷昏迷9個月後逃出鬼門關

羅馬「王子」托迪的足球技術毋庸置疑，意甲錦標和世界盃是最佳證明，原來聲音都有「神奇力量」。 一名羅馬女球迷去年底遇上嚴重車禍，昏迷達9個月。其家人拜託女兒的偶像托迪獻聲，為她打氣，少女終於逃出鬼門關，近日蘇醒。

神蹟一般的事件發生在19歲少女馬蒂尼（Ilenia Matilli）身上，她曾是羅馬宿敵拉素的女足成員，視羅馬傳奇托迪為偶像。去年12月15日早上，她乘坐女友人駕駛的汽車，發生意外猛撼一棵樹。司機身亡，馬蒂尼倖保性命，但陷入昏迷，與死神展開漫長搏鬥。

馬蒂尼曾效力拉素的女子隊，心中英雄是球隊死對頭羅馬的傳奇隊長托迪 迪。（網上圖片）

馬蒂尼昏迷多時，家人希望愛女早日蘇醒，用盡方法刺激她。知道馬蒂尼熱愛羅馬，便在病榻播放羅馬的會歌。家人後來找到一支8人足球隊伍的教練，向參與球隊的托迪傳話。托迪知道家人希望他錄音激勵馬蒂尼，便一口答應：「不要放棄，你做得到，我們與你一起。」馬蒂尼聽見托迪的聲音，心電圖顯示有顯著反應，最終果然蘇醒。重拾知覺，距離意外發生已有9個月。

托迪是羅馬的足球傳奇，聲音都充滿力量。（Getty Images）

托迪的「神奇力量」讓馬蒂尼回到人間，家人深感安慰，希望親自答謝，邀請托迪親自探望馬蒂尼。家人的聲明指「你的神奇聲音，加上熱情，與及她對羅馬的愛，幫她蘇醒，重拾那充滿感染力的笑容……親愛的托迪，我們都期待看到你，她正在等你。」

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馬蒂尼蘇醒後，家人為她拍照，希望向托迪道謝。（網上圖片）

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