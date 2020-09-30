【足球熱話】摩連奴林柏特師徒場邊爆粗罵戰　賽後和好互相吹捧

車路士年代的摩連奴與林柏特情如父子，如今兩人各為其主，聯賽盃對陣期間更上演激情對罵一幕，激得摩帥爆粗惡言相向。 賽後兩人的解畫也是極富娛樂性，師父說是「給予對方意見」，徒弟表示「玩得很開心」。

摩連奴昔日為車路士創下王朝，跟陣中兩大愛將林柏特和泰利感情尤其要好，彼此互相信任和愛護，猶如父子一樣。

離開車路士，轉過幾份工的摩連奴輾轉成為熱刺主帥。林柏特退役後先帶領英冠球隊打比郡，上季接手當上舊會車路士主帥。今次已是兩人第四次以主帥身分碰頭，對上三次均言笑晏晏相安無事，到今次終於「出事」。

這場聯賽盃16強賽事，上半場迪姆華拿為藍軍先開紀錄後，摩連奴與林柏特即在場邊爆發激烈口角。

【摩連奴VS林柏特：笑笑口變幾乎講手連環圖】（按圖進入）

【摩佬與愛徒林柏特四次對決】（按圖進入）

兩人激動地互相指罵，摩佬疑似嫌對方說話太多，爆粗罵道：「F****** hell Frank，如果你以0：3落敗，你不會再站在這裏。」閉門作賽之中，喝罵內容無所遁形。

摩帥此話似乎有意諷刺車路士上場英超一度恥辱地0：3半場落後升班馬西布朗，藍軍下半場連入三球扳平才避過敗陣的尷尬。林柏特聽到此話後也有反駁幾句，不過之後笑一笑便算，不似上次跟利物浦領隊高普互罵時跟對方糾纏到底。

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【高普與林柏特場邊互罵連環圖】（按圖進入）

摩連奴：「我只是給他意見」

下半場熱刺扳平，比賽要以互射12碼分勝負，熱刺終以5：4力壓車路士出線。兩人始終感情深厚，到雙方以12碼決勝前已握手言和，賽後摩連奴說：「我對法蘭克（林柏特）的感覺遠較我們任何互罵內容重要……他在球員年代曾為我付出一切，我永遠也不會忘記，所以我對他只有感恩之情，他是個神奇的球員、朋友和業界典範。」

「我跟他說的只是一項建議，來自昔日教練向年輕有為教練作出的一項建議。」他續稱，「當球隊落後時，球員會需要我們」，指出當球隊贏波時，教練不用在場邊做什麼，但當球隊落後時，教練便要挺身而出。「上場當他們落後0：3時，我為他感到哀傷，因為他當時傷心得靜靜地坐在他的椅子上。足球方面我已沒什麼教他了，他對足球瞭如指掌也是個了不起的教練。那只是個意見：當球隊落後時留在邊線，球隊領先時則要保持冷靜。」

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林柏特與摩連奴在車路士年代情如父子。（Getty Images）

林柏特：「我們玩得很開心」

林柏特幽默地說，「我們在邊線樂在其中（having some fun）。我跟Jose（摩連奴）感情要好……我說出他似乎向球證講話較他球員更多的事實，那只是我們之間的一段小插曲。」

跟摩帥一樣，他也表示，「無論我們在場邊說過什麼，我對Jose也是極為尊敬。我想他或許在上半場生氣了吧，到比賽完結時一切也很好。那（我們的感情）是永遠也不會變的。」

今次已是林柏特今年7月跟利物浦領隊高普互罵後，再一次在場邊失控，對象更是他的恩師摩連奴，令人憂慮他是否因今夏作出超過2億英鎊收購，帶來更大精神壓力。

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