【英聯賽盃】蘇斯克查讚馬達級數猶在　皇帝級享受惹網民揶揄

曼聯在英格蘭聯賽盃第4圈又遇白禮頓，結果今仗輕鬆以3：0淨勝對手過關，躋身8強。 曼聯主帥蘇斯克查賽後接受訪問有一段小插曲，網民發現蘇帥身後有一名女員工幫他撐傘，立即嘲諷他是否手部受傷。

繼上周六聯賽後，蘇斯克查派出副選陣容應戰，再度作客鬥白禮頓，由麥湯米尼﹑馬達及普巴各建一功下，以3：0擊敗白禮頓，晉身聯賽盃最後8強。

曼聯3個入球過程：

蘇斯克查賽後接受訪問時，稱讚後防今仗力保不失，對球隊的信心相當重要。今仗交出一入球一助攻的馬達，蘇帥對該名西班牙老將讚譽有嘉，指他是隊中的榜樣，「馬達令今仗的攻勢更有質素及威脅，依然是個極具級數的球員，在隊中是一眾球員的榜樣。」

馬達今仗一傳一射領曼聯淨勝3：0。（Getty Images）

多蒙特方面早已落閘，而曼聯死心不息繼續求購查頓辛祖，英國傳媒指曼聯早前開出9130萬鎊的轉會費，惟「蜜蜂兵團」依然無動於衷，再一次拒絕曼聯的報價。

當蘇斯克查被問及轉會方面問題，他堅稱若有任何舉動將會向傳媒透露，現時不評論其他球隊球員。「我們今仗與上仗作出10個調動，顯出球隊陣容的深度，我希望善用現時擁有的球員，如在轉會市場有任何動作，球隊會向傳媒公布」，蘇斯克查說。

蘇斯克查今仗輪換，顯示陣容的板凳深度。（路透社）

當蘇斯克查受訪時，眼利的網民發現蘇帥背後有「幕後黑手」，有一名女子幫他撐傘，英國《太陽報》指該名女子是《天空體育》的女員工。蘇斯克查擁有「大爺級」的享受，網民隨即嘲諷蘇帥是否手部嚴重受傷而未能撐傘。

有女子替蘇斯克查撐傘，隨即引來網民的嘲諷。（Twitter截圖）

周三晚聯賽盃第4圈戰果（按圖放大）：

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：