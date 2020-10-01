單車｜青年世界冠軍就美國大選表態　車迷猛批　車隊急下令停賽

美國大選在即，外界十分關注今次選戰，就連單車界亦受牽連。美國19歲新人施蒙斯（Quinn Simmons）日前因於網上公開支持競逐連任的美國總統特朗普（Donald Trump），被網迷圍攻，更揚言杯葛其所屬車隊單車供應商Trek的產品，使得車隊Trek-Segafredo連忙宣布施蒙斯停賽直到另行通知。

美國總統選舉日前上演第一場辯論，於網上引起不少關注，由於共和黨的特朗普插嘴「有你講，冇人講」，更使得民主黨候選人拜登（Joe Biden）忍不住說了一句：「Would you shut up, man?」這一句被外國網民瘋傳，更推出不同的memes。

美國大選在即，候選人辯論引起不少關注。（網上圖片）

施蒙斯為美國過去兩年青年組國家冠軍，去年更贏得世界賽青年組冠軍。（美聯社）

一名荷蘭單車女記者José Been於Twitter狠批特朗普，以「可怕（Horrible）」形容這名美國總統過去4年的政績，又呼籲美國人以選票將特朗普逐出白宮，更明言：「如果你有追蹤我的Twitter，你可以走了，這世上根本沒有理由跟隨或投票給這個卑鄙小人。」

數小時後，施蒙斯以一句「Bye」，再加上一隻黑色的揮手emoji。雖非「講到明」，但施蒙斯支持特朗普的立場可謂相當明確，不少「反侵」陣營車迷即時口誅筆伐，批評去年奪得世界賽青年組冠軍的施蒙斯支持特朗普，如同支持白人至上主義。

施蒙斯一句「Bye」引起極大爭議。（網上圖片）

車隊罰施蒙斯無限期停賽。（instagram @skin.quimmons）

車廠身陷泥沼自身難保 施蒙斯衰多口加多腳

更有車迷發起罷買Trek單車產品的杯葛行動，令Trek-Segafredo周四發出聲明，指施蒙斯言論「分化、煽動仇恨及對車隊、車迷及職業單車界都有害」，下令19歲的施蒙斯停賽直到另行通知。

施蒙斯本將出戰10月初於比利時開始的北部經典賽，或會從數個一日賽退出。

Trek本身亦因美國早前爆發「種族平權」運動，決定繼續向美國警方出售單車處於水深火熱之中，現時又爆出施蒙斯表態引發車迷罷買行動更是火上加油。為了不得失主要贊助商，車隊選擇棄車保帥，又於Twitter回應網民質疑，直言不容許任何種族歧視的存在。

施蒙斯本來於10月初會參加一系列經典賽，但看來已成泡影。（instagram @skin.quimmons）

事實上，這並非施蒙斯首次因言論惹來麻煩。美國職業車手哥尼威廉士（Cory Williams）早前於網上以自己的青少年組別表現及成績作證據，但在青訓時缺乏出賽機會，認為美國單車聯會有膚色歧視之嫌。

施蒙斯私訊威廉士，指後者不獲選是因為「不夠快」。威廉士其後公布對話內容，施蒙斯「跪低」道歉，並指自己並非有意出言侮辱威廉士，只是為美國青訓高層恩尼斯（Billy Innes）護短。