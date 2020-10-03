【英超】文尼確診利物浦一周兩大將中招　愛華頓打吡戰或缺陣

英超衛冕冠軍利物浦再有球員確診新冠肺炎。開季狀態大勇的前鋒沙迪奧文尼證實「中招」，正在自我隔離。

利物浦今早（10月3日）在官方網頁公布，文尼出現感染病毒的輕微癥狀，但健康大致良好，「不過，如同堤亞高艾簡達拿，文尼正按照相關指引，自我隔離一段時間」。

繼日前堤亞高艾簡達拿確診新冠肺炎後，利物浦昨日宣布沙迪奧文尼亦中招。（利物浦官方網頁截圖）

文尼在今季開季迅速上力，3仗聯賽正選上陣，已攻入3球，最近一次出賽是周二凌晨英超對阿仙奴，射入1球，周五凌晨的聯賽盃16強對阿仙奴則不入名單。連同艾簡達拿，二人均不能出戰本周日晚對阿士東維拉。至於能否及時康復，在國際賽期後首仗打吡戰對愛華頓上陣，仍是未知之數。

【誰代替文尼攻堅？】

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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「紅軍」主帥高普暫時失去入球泉源，要考究如何調整「三叉㦸」。後備前鋒之中，奧歷治與沙基利盛傳離隊，預料日本國腳南野拓實，及加盟首仗即開齋的迪亞高祖達，將有更多機會上陣。此外，小將利安比維斯達在昨晚宣布轉會錫菲聯，轉會費2350萬鎊，合約附有15%轉會分成條款，及未來3季回購優先權。

文尼染疫，除了影響利物浦，亦未能向塞內加爾國家隊報到，勢缺席友賽摩洛哥及毛里塔尼亞兩仗。

小將利安比維斯達以2350萬鎊轉會費，由利物浦轉投錫菲聯。（Twitter@SheffieldUnited）

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