【足球轉會】拜仁慕尼黑壓哨添兩將　哥斯達回歸祖普莫亭免費加盟

轉會窗哨子聲一響,歐洲各大球會趕在死線前簽入新兵,德甲勁旅拜仁慕尼黑先有杜格拉斯哥斯達以借將身份回歸,再簽入「勁旅寵兒」祖普莫亭,為新球季爭標做好準備。 一個多月前,祖普莫亭以巴黎聖日耳門(PSG)球員身份在歐聯決賽鬥拜仁慕尼黑;一個多月後,以自由身加盟拜仁,該名喀麥隆前鋒生涯效力多間球會卻有一個有趣的紀錄。

應屆歐聯及德甲冠軍拜仁慕尼黑,在今夏轉會市場加入數名新兵,力圖增添衛冕的本錢,先後簽入馬賽的保拿沙亞(Bouna Sarr)及愛斯賓奴的馬克洛卡(Marc Roca)等球員。

在轉會窗關閉前,拜仁再有動作,從祖雲達斯借入舊將杜格拉斯哥斯達(Douglas Costa)及簽入自由身的前鋒祖普莫亭(Eric Maxim Choupo-Moting)。

杜格拉斯哥斯達近年在祖雲達斯及拜仁之間徘徊,該名巴西翼鋒效力拜仁時,曾經在2017年夏天外借至祖雲達斯,並在2018年正式加盟「祖記」,惜哥斯達的上陣時間不穩,為尋求更多上陣機會,以相反方向重寫當年歷史,外借回歸拜仁。

杜格拉斯哥斯達在祖雲達斯的上陣時間不穩,現時以借將身份重返拜仁。(資料圖片/Getty Images)

「勁旅愛將」祖普莫亭踢完PSG投拜仁

祖普莫亭在上季歐聯挺身而出化身PSG「救世主」,歐聯8強後備入替炮製兩個入球,領軍反勝阿特蘭大。一個月前他才以巴黎聖日耳門球員身份在歐聯決賽中上陣鬥拜仁慕尼黑,最終球隊以一球飲恨,與錦標擦身而過,歐聯決賽亦成為他為PSG披甲的最後一仗。

俗語有云:「If you can't beat them, join them!」,重回自由身的祖普莫亭,失業6星期後受到拜仁的垂青,以自由身加盟德甲勁旅,穿上13號球衣,並簽下一年的合約,成為利雲度夫斯基的替補。

祖普莫亭與拜仁簽下一紙一年合約。(拜仁Twitter截圖)

祖普莫亭對德甲絕不陌生,該名31歲的喀麥隆前鋒是漢堡青訓,其後在一隊上陣,及後曾效力緬恩斯及史浩克04等德甲球會,如今相隔3年回歸德甲。

祖普莫亭在歐洲球壇打滾多年,足跡遍布德國﹑英格蘭及法國,他卻有一個有趣的紀錄。拜仁慕尼黑如今是祖普莫亭效力第6支球會,他至今累積的轉會費竟然是零,不論他加盟史篤城及PSG,每一次也是免費轉會。

