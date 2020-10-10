【英超】愛華頓與智利「細佬」結盟　美洲攻略重要一步

英超愛華頓今季雄心壯志，誓要大幹一場，招兵買馬後開季率先搶出。轉會窗關閉，愛華頓官宣最強「外援」：愛華頓！ 「拖肥糖」昨日宣布與智利甲組球隊維拿迪馬愛華頓成為合作伙伴，增加愛華頓在美洲的影響力。愛華頓搭上「智利愛華頓」，搶佔美洲市場的意圖顯而易見。

十年前暑假，愛華頓在主場葛迪遜公園上演一場熱身賽——「兄弟盃」（Brotherhood Cup），對手是他們的智利「細佬」維拿迪馬愛華頓（Everton de Viña del Mar），當時愛華頓輕勝2：0。賽果有勝負，贏家是全場球迷。

十年前愛華頓與「智利愛華頓」友賽，吸引不少球迷入場。（路透社）

維拿迪馬愛華頓成立於1909年，據稱當年愛華頓訪問南美洲，智利維拿迪馬一些英國移民成立了同名球隊。愛華頓的球迷與球員在2002年成立組織，與「智利愛華頓」交流。如今，交流不限於民間聯誼。

維拿迪馬愛華頓亦有過百年歷史。（維拿迪馬愛華頓Twitter）

愛華頓昨公布洽談18個月後，與維拿迪馬愛華頓及其班主帕丘卡集團（Grupo Pachuca）簽訂合作協議，今後將共享青訓、教練、求才、市場策劃、零售及球迷資訊。帕丘卡集團名下球隊尚包括墨超球隊利昂（Club León）及帕丘卡（Pachuca）等，其中一名老闆又是阿根廷甲組球隊泰拿尼斯（Talleres）的主席。協議一簽，有助愛華頓開拓南、北美洲市場，增加影響力，而且可以物色更多美洲「潛力股」，增加愛華頓球隊實力。

愛華頓今季收購到「大星」來投，主帥安察洛堤的吸引力不可或缺。他舉起維拿迪馬愛華頓的頸巾，為球隊造勢。（愛華頓Twitter）

愛華頓今季陣容大添南美元素，一口氣羅致世界盃金球獎得主哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）及阿倫盧利奧（ALLAN Marques Loureiro），加上已在陣中的班納特安尼斯奧（BERNARD Anicio）及耶利文拿（Yerry MINA）。

愛華頓為簽入哈美斯洛迪古斯而「大搞」，在紐約時代廣場刊登廣告。（Twitter@James Rogers）

「占士」近季在皇家馬德里雖然發展不太如意，但在美洲地區一直人氣高企。愛華頓收購他之後，在美國紐約時代廣場、邁亞密海灘區，及哥倫比亞首都波哥大買下廣告位高調宣傳。球會選址美國，準備成立首個海外辦公室，近來又開設西班牙語及葡萄牙語的官方Twitter帳號，搶攻美洲。

哈美斯洛迪古斯在美洲地區人氣高企，幫了愛華頓開拓美洲市場一把。（Getty Images）

四大聯賽轉會窗最後一日交易（按圖進入）：

+ 34 + 34 + 34

【今夏已落實足球轉會】