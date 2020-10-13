【足球轉會】韋碧克突然失業淪為棄將　韋斯咸求增強鋒線實力

前曼聯及阿仙奴前鋒韋碧克今季跟隨屈福特降落英冠，在上周被球隊放棄淪為自由身球員。突然成為「失業大軍」的韋碧克，不愁無出路，英國傳媒透露白禮頓有意收留該名前英格蘭國腳，韋碧克或再度降臨英超。

國際轉會窗早在上周二（6日）關閉，英格蘭本土轉會窗仍未關上，在今周六（17日）前仍可在英冠及以下組別的球會進行交易，物色心儀球員。

韋碧克上季未能協助屈福特護級，僅在交出攻入兩入球及一助攻。（資料圖片／路透社）

上年夏天以自由身加盟屈福特的韋碧克（Danny Welbeck），去季為球隊在英超上陣18場，僅錄得兩個入球及1個助攻，最終未能協助球隊保住英超席位，難逃降班的命運。

韋碧克跟隨屈福特降落英冠，惟該名前英格蘭國腳一直飽受傷患纏身，未能回到當年效力曼聯及阿仙奴的水平，屈福特上周與韋碧克，前英軍國腳淪為棄將。

【自由身球員仍有望周六前最後衝刺爭合約】

英格蘭本地轉會窗仍未關上，待業數天的韋碧克已傳出有球隊向他拋出橄欖枝，英國《每日郵報》指英超白禮頓有意簽入曼聯舊將，事關白禮頓的中鋒梅利（Glenn Murray）離隊，主帥格拉咸波特希望找來一名有經驗的前鋒，韋碧克正好是最佳人選。

被稱為「海鷗」的白禮頓在英超開季表現不俗，與曼聯力戰至最後一刻才飲恨落敗，前線馬奧比狀態不俗，連續3場有進帳，一旦韋碧克加盟將可以加強白禮頓的板凳深度。

韋碧克在屈福特降班後，早前僅入場任觀眾，最終上周被解約成為自由身球員。（資料圖片／Getty Images）

另外，韋斯咸同樣希望把握「掃貨」的最後機會，增強球隊實力，「鎚仔幫」原本有意收購賓福特的阿爾及利亞籍球員賓華馬（Said Benrahma），根據英國《每日郵報》指韋斯咸出價2500萬英鎊，惜交易在臨門一腳告吹。

賓華馬去季與麥比奧莫及奧尼屈堅斯組成「BMW」的鋒線組合，並協助球隊打入升班附加賽決賽，惜不敵富咸無緣首度征戰英超。賓福特留在英冠，「BMW」前線組合面臨瓦解，屈堅斯加盟阿士東維拉，如今只剩下「BM」兩人。

賓福特的賓華馬盛傳是韋斯咸心儀前鋒之一。（資料圖片／Getty Images）

不過，韋斯咸仍未放棄增兵，羅致賓華馬失敗後，目光放在另一支降班馬球隊身上，希望收購般尼茅夫的前鋒祖舒亞京治，力爭在關窗前引入多一名鋒將。