英超｜領隊變老師　摩連奴凶惡但好人　蘇斯克查課室着火茫然欲哭

假如英超是一所學校，領隊都變成老師，誰會是校長？誰會是訓導主任？ 一名英國前教師於Twitter為20名領隊作出不同爆笑人設，熱刺主師摩連奴外表凶惡但內裏好人，曼聯教頭蘇斯克查面對「課室火災」卻是茫然欲哭。 圖片來源：Getty Images

一名英國前教師Sam Hall日前於Twitter發文，FF「英超領隊在英國學校會是什麼類型的老師」，由於各主師人物設定爆笑，不少外國傳媒都有報道，數日已逾15000次分享，並有逾46000人讚好。

英國前教師FF英超領隊變成阿Sir會怎樣？（Getty Images）

Hall對每位領隊都有不同人設，而且亦跟現實情況有一定關連。如近期表現不佳的曼聯，Hall將「紅魔」描述成「課室、校園着火」，但領隊蘇斯克查仍只顧「管教不良學生」，而且「蘇Sir」看起來是個眼淺的人，面對目前情況「希望自己從沒離開挪威」。

就是因為這一個Tweet，引發出無限FF：

English Premier League managers as teachers in UK schools.



A thread: — Sam Hall (@s_hall_teach) October 10, 2020

英超領隊變阿Sir：

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