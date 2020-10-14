足球轉會｜傳韋斯咸3000萬英鎊購英冠翼鋒　國內轉會關窗前掃貨

英格蘭本土轉會市場周五（16日）才完結，英國傳媒指韋斯咸欲以3000萬英鎊，收購英冠賓福特「好波之人」賓華馬（Said Benrahma）。有傳這名阿爾及利亞國腳已跟賓福特已解決版權費問題，有望趕及Deadline前轉戰英超。

《天空體育》早前報道，韋斯咸與水晶宮均希望得到這名阿爾及利亞進攻球員，賓福特索價3000萬英鎊。當時英媒指這古去季殺入英冠附加賽決賽的球隊，只要「啱價」就會放走賓華馬，但近日出現一些波折。

賓福特的賓華馬盛傳是韋斯咸心儀前鋒之一。（資料圖片／Getty Images）

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英媒指賓華馬認為賓福特欠他一筆版權費未付清，令到轉會事宜陷入僵局，但有消息人士指雙方已解決問題，重開賓華馬轉戰英超的大門。

韋斯咸、水晶宮對賓福特左翼賓華馬虎視眈眈。（Getty Images）

阿爾及利亞翼鋒賓華馬，兩年前從法甲尼斯以約150萬鎊加盟，兩季都有雙位數字入球。（Getty Images）

報道指出韋斯咸仍未與賓華馬代表傾妥合約的個人條款，但「錘仔幫」有信心可周五轉會窗完結前「傾掂數」。

英國傳媒指萬一賓華馬最終未有轉投韋斯咸，這支倫敦球會亦有「後備人選」，此子為般尼茅夫的約舒亞京治，但韋斯咸首次1300萬英鎊報價已被拒絕。

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