【德國盃】拜仁慕尼黑挫低組別球隊過關　祖普莫亭初登場梅開二度

超越西甲勁旅巴塞隆拿，談何容易，德國低組別球隊竟然僅用一場輕鬆「完成任務」！ 德國第5級別球隊迪倫在遲來的德國盃首圈，越級挑戰班霸拜仁慕尼黑，結果迪倫力戰下淨吞3蛋出局，但已完成他們的賽前目標。

拜仁慕尼黑因早前出戰歐聯決賽，原定德甲開季前舉行的德國盃賽事，押後至周四（15日）深夜上演，在安聯球場與第5級別的迪倫（1.FC Düren）交手。拜仁派出副選出戰，新加盟的祖普莫亭﹑馬克洛卡（Marc Roca）﹑保拿沙亞（Bouna Sarr）及回歸的杜格拉斯哥斯達正選登場。

拜仁主帥菲力克今仗派出不少年青球員上陣。（路透社）

今仗掛帥的祖普莫亭在24分鐘先開紀錄，收穫加盟拜仁後的首個入球，湯馬士梅拿在36分鐘主射12碼中鵠，拜仁領先兩球返回更衣室。拜仁在下半場換入不少年青球員，祖普莫亭在75分鐘再下一城，梅開二度，最終拜仁以3球淨勝迪倫，輕鬆過關躋身德國盃次圈。

祖普莫亭梅開二度及梅拿的12碼，拜仁慕尼黑輕鬆以3：0擊敗迪倫。（路透社）

【迪倫初登德國盃舞台】

迪倫越級挑戰，即使在德國盃出局，今仗已經是超額完成，事關迪倫主帥賽前笑言以史浩克04及巴塞隆拿為目標，希望避免大敗予拜仁的腳下，今仗僅輸3球，相比早前以2：8慘敗的巴塞及狂吞8蛋的史浩克04，即使拜仁並非「夫添」上陣，迪倫依然是完成「營養目標」。

今場有進帳的湯馬士梅拿賽後對迪倫讚譽有嘉，盛讚迪倫今仗發揮並不像一支第5級組別球隊，「我們十分尊重迪倫，他們今仗表現不像一支低組別球隊，給予我們不少壓力，尤其是前線甚具攻擊力。」

梅拿賽後盛讚迪倫今仗表現並不像一支低組別球隊。（路透社）

迪倫隊長施蒙（Marcel Simon）對球隊能夠給予拜仁一定壓力，及僅以0：3落敗的戰果甚感滿意。

2017年成立的迪倫，如今角逐德國第5級組別的中萊茵聯賽（Mittelrheinliga），上季因新冠肺炎被腰斬的球季中以亞軍完成聯賽，並在中萊茵盃（Middle Rhine Cup）殺入決賽兼奪冠而回，藉此取得德國盃首圈的入場券，是他們首度亮相德國盃舞台。

角逐第5級別聯賽的迪倫，今仗難得在安聯球場出戰。（路透社）

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