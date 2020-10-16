【英超】加里夫巴利訓練盡展運動天分　摩連奴避談披甲與否

國際賽期告一段落，英超強勢回歸，不少球迷期待加里夫巴利回歸熱刺後首度登場，惜摩連奴卻大賣關子，避談該名威爾斯球星會否在今周披甲。 加里夫巴利熱愛高爾夫球人所共知，他在熱刺訓練期間，再度大展其運動天份，一展「射術」。

熱刺在國際賽期前遇上「魔鬼賽程」，兩星期出戰7場賽事，賽程頻密卻未有影響熱刺的發揮，7場賽事未嘗一敗，順利打入歐霸盃正賽圈及聯賽盃最後8強，更在最後一仗作客大炒曼聯6：1，氣勢一時無兩。

哈利卡尼戰畢國際賽後，隨即歸隊準備聯賽。（熱刺Twitter截圖）

熱刺國際賽期前的強勢（按圖放大）：

熱刺今周主場迎戰韋斯咸，早前出戰國際賽的球員哈利卡尼及馬特杜靴迪等已歸隊，主帥摩連奴安排眾將作輕量訓練，輕鬆準備今周的「倫敦打吡」。熱刺眾將以手代腳，轉戰籃球，在熱刺官方Twitter上載的片段中，加里夫巴利表現活躍，更一展其運動天份，手上射術同樣了得，有辦有眼，力證自己除了高爾夫球，同樣擅長其他運動。

加里夫巴利手上的射術同樣了得。（熱刺Twitter截圖）

巴利一展射術片段：

加里夫巴利的膝傷逐漸康復，見他在訓練場上健步如飛，與隊友們玩到「攬頭攬頸」，並看到他久違的笑容。巴利會否在今周上演回歸熱刺的地標戰？摩連奴接受《天空體育》訪問時，避談巴利會否上陣，強調最重要他開心，「巴利在陣當然對球隊有幫助，同時我們也關心巴利的狀況，我會作出對雙方有好處的決定。我希望巴利在陣中過得高興，他在生涯到這個階段，我相信這一點對他相當重要。」

摩連奴早前與不慎叫錯英格蘭主帥修夫基的名字做「Gary」，摩帥在受訪時再度出現口誤，幸好他及時修正。

熱刺眾將齊齊「轉行」打籃球，玩得不亦得乎。（熱刺Twitter截圖）

同場加映：馬特杜靴迪同樣大展身手

相隔一個國際賽期，熱刺的強勢能否延續，摩連奴直言國際賽或多底少影響球隊的進度，但深信球隊擁有強大的陣容，有能力取得好成績，「我們經常在抱怨，比賽過多時投訴，沒有比賽也在投訴。我們能夠克服密集賽程，雖然氣勢或許被國際賽打斷，但我依然相信球隊的能力，忘記之前的佳績，並專注在今周的賽事上。」

除了戰績重要外，摩連奴強調亦要巴利過得開心。（熱刺Twitter截圖）

【英超第五輪賽程】（按圖進入）