【英超】哥迪奧拿領曼城1：0小勝阿仙奴　師徒大戰阿古路錯成主角

曼城開季不順，英超贏完狼隊後接連失分，先是2：5大敗予李斯特城，繼而遭升班馬列斯聯逼和。此時遇上4勝3勝的阿仙奴，不易對付。 這場觸目的師徒大戰，最終只有一球上落，史達寧為曼城一箭定江山，然而比賽主角並不是他，而是他久休復出的前線拍檔阿古路。

38歲的阿迪達2016年掛靴後，在曼城出任哥迪奧拿副手，3年內協助藍月亮橫掃英倫本土各大小錦標。上年重返阿仙奴接過帥印，逐步為槍手改善體質，復賽以來球隊表現漸入佳境。今季4場英超聯賽4戰3勝，只曾不敵上季冠軍利物浦。

今仗作客曼城重遇「師父」，領軍表現毫不失禮。阿仙奴門將尼奴（Bernd LENO）撲出菲爾科頓的射門後，史達寧反應最快成功補中，曼城23分鐘1：0先開紀錄。此後阿仙奴的連番射門均一一被曼城門將艾達臣化解，當中以小將布卡約沙卡（Bukayo SAKA）兩次近射最為接近。雙方之後未再取得入球，曼城今季首次保持不失球下勝出，全取3分後，4戰得7分升上第9位。

相對這場緊湊的比賽，今仗焦點反而是休戰4個月後正選上陣的阿古路（Sergio Aguero）。

阿古路這一幕引起爭議。（Getty Images）

【同場加映：阿迪達VS哥迪奧拿師徒大戰】

阿古路涉侵犯女旁證

一次界外球爭議，阿古路疑不滿旁證Sian Massey-Ellis判決，他先是步行至對方極近距離位置狂鬧，這位女旁證不予理睬後，他竟伸手抓向她的左邊膊頭，把她拉稍為向自己一方，Sian Massey-Ellis立即輕輕將他撥開。

兩人動作均不大，球證或許錯過這一幕讓阿古路避過受罰，但劣行在慢鏡下無所遁形。即場評述的阿仙奴名宿伊恩胡禮批評他的動作沒有必要，並且自命高人一等（patronising）。

前英超球證科爾（Chris Foy）指出，球例中兩個關鍵字是「具攻擊性」（aggressive）和「對抗性」（confrontational），又認為，「球員跟球證有身體接觸並不尋常」。他解釋，只要球員向球證作出的動作出於善意，而非攻擊或對抗性質，主球證不需要作出任何行動。

【阿古路侵犯女旁證一幕】

How did Aguero get away with this? 😭 pic.twitter.com/XAbp5nIuKF — Footy Humour (@FootyHumour) October 17, 2020

【曼城1：0阿仙奴圖輯】（按圖放大）

哥迪奧拿：他是我遇過最友善的人

賽後曼城主帥哥迪奧拿為愛將辯護，堅持阿古路並非有意侵犯旁證，「沙治奧（阿古路名字）是我生平遇過最友善的人，在其他地方去找麻煩吧，不要在這一宗去找了。」

可是就連阿古路已轉任足球評述員的前曼城隊友米卡李察士（Micah Richards）亦幫理不幫親，直指那一幕「並不好看」，「他真的不需要那樣做，你必須尊重球證，我覺得她（事件中的女旁證）處理得十分好」。

米卡李察士也認為，無須為事件小題大做，只是他也指出，「阿古路不應該觸碰球證，那並不好看。」他沒有說出口的是，因為對方是個女旁證。

【「仙氣」女旁證Sian Massey-Ellis】（按圖放大）

英球證界明日之星

足球賽事執法目前仍是男性天下，比賽日裁判人員由球證、旁證、助理球證以至新設立的VAR球證，幾乎清一色都是由男士出任，Sian Massey-Ellis是極少數的例外。本身為學校教師的她，在球證路上平步青雲，早在2009年已出任英格蘭女子足總盃決賽第四球證，那年她只有24歲，被視為英倫球證界明日之星。2010年3月轉任為職業球證，同年10月首度在英超亮相，並一直出任旁證多年至今。

萬綠叢中一點紅，Sian Massey-Ellis在場邊執法時少不免成為焦點之一。2011年著名足球評述員安迪格雷（ Andy Gray）和李察基斯（Richard Keys）便因向她作出有性別歧視意味的嘲笑，同被Sky Sports辭退。

【周六其餘英超賽果】（按圖放大）