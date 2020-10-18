【西甲】皇馬7個月來首敗　巴塞同日輸波兩天將被點名：踢B隊吧

英超、意甲周六 （17日）大戰連場，西甲兩大班霸皇家馬德里和巴塞隆拿分途出擊，竟爆冷雙雙落敗。 賽後兩會「官媒」各找罪人，《阿斯報》更點名批評基沙文和法蘭基迪莊兩大貴價外援，認為教練朗奴高文應該「踢他們落B隊」。

貴為上屆西甲冠軍得主，皇馬在聯賽經已7個月未嘗敗績。主場面對升班馬卡迪斯，就算控球率達75%之高，防線亦漏洞處處，多次遭對手反擊。兩隊同得14次射門，皇馬只得兩次中框，沒有入球；卡迪斯5次中框，其中16分鐘那一次由安東尼羅辛奴（Anthony LOZANO）把握機會破網，1：0爆冷贏波。

今次是卡迪斯自1991年至今，首次面對皇馬取得聯賽勝仗，難怪入球功臣羅辛奴揚言，「今次是歷史性勝利，我們希望好好慶祝。」今場同時是皇馬時隔超過1年以來首次聯賽主場敗仗，主帥施丹表示「沒有解釋」，「我們必須接受敗仗，我們當然不高興，但這就是足球。」

地位等同皇馬官媒的《馬卡報》，賽後認為球隊陣中4大主力不再踢出原有水平，應該盡快跟他們斬纜。

《馬卡報》點名批評皇馬四將（按圖進入）：

+ 2 + 2 + 2

皇馬VS卡迪斯比賽精華：

基達菲1：0擊敗巴塞隆拿。（Getty Images）

另一邊廂，巴塞作客基達菲同樣在控球在腳下未能取得入球，0：1敗走收場。雙方各有入球機會，美斯妙射中柱，基沙文近門炒高，至下半場56分鐘法蘭基迪莊大意在禁區內撞跌對手達高南（Djene DAKONAM），謝美馬達（Jaime MATA）為基達菲主射十二碼中鵠，主場小勝巴塞。

巴塞版「官媒」《阿斯報》更加不留情面，對巴塞兩將法蘭基迪莊和基沙文大肆抨擊。指出兩人分別坐擁8600萬歐元和1.2億歐元身價，而且已經給予一年時間適應，因此再沒有任何藉口掩飾差勁表現，球會和球迷亦已失去耐性，認為最佳辦法是將兩人貶落後備作為懲罰，甚至如標題所言，改踢B隊出戰預備組賽事。

該報評論指，基沙文表現平庸，賽後不發一言，跟他為法國隊上陣並取得入球後揚言「迪甘斯知道應將他放在什麼位置」、「有一些相信他的隊友」的表現截然不同。此子上述言論有批評主帥朗奴高文和巴塞隊友之嫌，卻被《阿斯報》指出：「高文讓他留在球場80分鐘，全場作用卻及不上後備入替他的巴夫韋迪（Martin BRAITHWAITE）。」

同在80分鐘被調離陣的法蘭基迪莊，同被狠批得體無完膚。「他的失誤，他的幼稚和不成熟，在禁區內無故撞跌達高南，不能再給予任何藉口」，指出今年1月作客2：2完場前遭愛斯賓奴追平痛失兩分一仗，種下主帥華維迪被辭退禍根，該仗75分鐘領紅牌被逐的迪莊，當時也是流露昨仗一樣的迷失表情，跟2018/19球季帶領阿積士晉身歐聯四強的他簡直判若兩人云云。

基達菲VS巴塞隆拿比賽精華：

下輪上演國家打吡

皇馬落敗後仍排榜首，惟前列另有三支球隊同得10分：基達菲僅以得失球差落後居次席，卡迪斯多踢一場排第三，CF格蘭納達居第四位。巴塞落敗後得7分排第九，但少踢一場，失分情況其實與皇馬相同。

整個西甲只餘下4戰2勝2負得8分的馬體會保持不敗之身。下一輪西甲便會上演巴塞對皇馬的「國家打吡」大戰，近況平平之下雙方均不容再失，肯定激戰連場。