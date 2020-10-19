【西甲】巴塞隆拿再次要求球員減薪紓壓　眾將反對僅4將答允

西班牙傳媒迎日指巴塞隆拿再次要求球員減薪，有指眾將不願減薪，唯獨4人不簽反對通知書，其中兩人為新兵，不欲參與今次「政變」。

西班牙《世界體育報》近日指，巴塞董事會要求球員幫忙為球會財政減壓，再次接受減薪。這支西甲勁旅雖然今夏有數名主力出走，當中包括蘇亞雷斯這名高薪一族，但全隊年薪仍達1.96億歐元（編按：不包括合約中的額外獎金或其他條款） 。

巴塞隆拿內部仍處於一片混亂。（Getty Images）

巴塞隆拿受新冠肺炎影響「損手爛腳」，會長巴圖美奧曾表示損失2億歐元。在球賽因疫情停擺期間，球員已接受減薪，確保球會基層職員不需接受凍薪或裁員。不過，當時美斯在公布消息時，暗指球會有人逼迫球員接受減薪，矛頭直指以巴圖美奧為首的董事會高層。

4名拒簽反對減薪意向書球員：

據悉眾將不接受再度減薪的要求，更用了具法律效力的法庭認可電子郵政專遞Burofax，將眾人反對意向書發給球會高層。不過，只有門將達史特根（Marc-André ter Stegen）、中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）、比真歷（Miralem Pjanić）及後衛新兵達斯（Sergiño Dest）未有簽署。

外國傳媒認為，達史特根現時正跟球會傾談續約，28歲的他沒理由於此時與可提供他更豐厚薪酬條件的巴塞高層「反枱」，故沒有簽反對意向書。

巴塞隆拿與皇馬最近一同落敗，而巴塞再度失分跌落第9位。（路透社）

比真歷及達斯皆為今季才加入的新兵，仍在為站穩陣腳努力中，迪莊雖去年已成為巴塞球員，但巴塞換帥由朗奴高文接任後，暫時仍要賺取良好印象，故與兩名新兵一起拒絕簽字。

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不過，這份Burofax已有美斯、布斯基斯、沙治羅拔圖、碧基四大隊長的簽名，可見球員與會方之間的關係仍然緊張。另外，會方亦在處理巴圖美奧的不信任動議，巴圖美奧現時仍四處樹敵實屬不智。

巴塞開季4戰2勝1和1負，上周作客爆冷0：1不敵基達菲後，現時於西甲以7分排第9。

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