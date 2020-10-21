【歐聯】曼聯挫巴黎聖日耳門最大驚喜　杜安薛比毫不懼怕麥巴比

曼聯在歐聯分組賽作客贏巴黎聖日耳門2：1，費特洛迪古斯、波基斯費南迪斯、雲比沙卡、迪基亞及麥湯米尼等球員都有上佳發揮，但最令人驚喜的，肯定是中堅杜安薛比（Axel Tuanzebe）。他養傷10個月，復出首戰，即凍結尼馬及基利安麥巴比，就算跟出名速度快的麥巴比鬥跑，亦毫不輸蝕。

在當地時間昨晚（10月20日）的歐聯大戰，曼聯在哈利馬古尼缺陣下，排出3中堅鬥PSG，由杜安薛比、域陀連迪路夫及勞基梳爾鎮守中路。雖然杜安薛比久疏戰陣，上次比賽已經是去年12月對高車士打的英聯盃，但這名22歲曼聯青訓球員的表現相當好。

【杜安薛比久休復出，勇戰麥巴比及尼馬】

杜安薛比今場爭頂百分百成功，傳球成功率92%，全場7次解圍，還有1次封阻射門。儘管PSG有麥巴比及尼馬攻堅，但杜安薛比全無怯場，將兩人的威脅減至最低。隊友迪基亞大讚杜安薛比，「他的表現令人難以置信，真的踢得非常好。他經歷過一段困難的時光，但他現在證明了自己，有能力參與重要的比賽。」

【杜安薛比防守麥巴比精華】

Tuanzebe has been at the club for over 15 years, this was his moment, he give everything for the badge.



What a performance! pic.twitter.com/syYYIE1JxM — PG 🇾🇪 (@UtdPJG) October 20, 2020

領隊蘇斯克查亦表示，杜安薛比令他十分驚喜，他說：「自從對高車士打後，他就沒有上陣，我記得是否有10個月？面對尼馬及麥巴比可以踢出這樣的表現，我不得不說，他給我們很大驚喜。我們都知他是個好球員，但都想不到他可以踢出今場的表現。」

曾效曼聯的前英格蘭國腳夏格維斯說：「他是一名優秀的運動員，會作出聰明的決定，身體質素很強，他面對尼馬及麥巴比時沒有亂陣腳。如果在這些情況（跟麥巴比鬥速度）之下，還展現出這樣的運動能力，我覺得他必有過人之處。」

杜安薛比今場有7次解圍。（Twitter）

曼聯名宿里奧費迪南希望蘇斯克查可以給予杜安薛比更多上陣機會，「他能夠意識到場上的危機。蘇斯克查賽後說了，他面對當今其中兩名最優秀的前鋒，今場挽救了很多危機，你一定要嘉獎他的表現。他曾經飽受傷患困擾，這場是他10個月來首場比賽，一上陣就交出如此出眾表現，他值得獎勵，但蘇斯克查是作決定的那個人。」

阿歷士迪尼斯正選出任左翼衛。（路透社）

除杜安薛比，新加盟的阿歷士迪尼斯首次登場，擔任左翼衛，表現亦不俗。蘇斯克查稱讚他的傳球，「阿歷士的處子戰表現非常好，我們都知道的傳球優異。」

蘇斯克查賽後還讚了迪基亞、費特及麥湯米尼等，他笑言麥湯米尼在上半場弄丟了一隻隱形眼鏡，在只有一隻眼戴隱形眼鏡之下踢了半場，令他十分佩服。

迪基亞及拉舒福特賽後互戴高帽。（Twitter截圖）

【周二晚8場歐聯賽果】