【FIFA 21】西班牙職業玩家輸波發脾氣　直播發狂大叫反枱又掟枱

足球遊戲《FIFA》系列作為人氣大作，一直都深受全球各地玩家喜愛。不過，這遊戲確實令玩家們又愛又恨，不少玩家更會玩到發脾氣，Game rage一到就連掟手掣都是「小兒科」。 一名西班牙職業玩家日前直播時輸波輸到發脾氣，發狂大叫起身反枱、掟枱可算是今集發售至今的「經典」。

西班牙職業《FIFA》玩家Fran Luque日前於直播時，網上對賽落後對手1：3的情況下，力追到3：3，但被對手再入兩球，這名曾效力華倫西亞eSports的選手理智斷線，發狂大叫並起身搗亂自己房間。

Fran Luque（右）曾為華倫西亞的eSports選手。（instagram @10franluque）

Good morning to everyone......except this guy....



😂😂😂 pic.twitter.com/NCk9Vg6xib — Castro1021 (@Castro1021) October 20, 2020

慘遭Luque「家暴」的為他身邊的桌子，但反枱只是苦難的開始。現時效力格蘭納達的他反完枱後掟枱，而且掟完一次仍未消氣，執起再掟，然後又執起再掟多次，此時畫面彈出西班牙選手的手掣與遊戲機終斷連結的訊息，球賽亦已經自動重開，三度掟枱的Luque最後選擇坐低等待球賽終結。

輸到3：5，Luque發狂大叫反枱。（網上圖片）

Luque亦試過對座椅飽以老拳。（網上圖片）

事實上，這並非Luque第一次直播時失控大發脾氣，「反枱掟枱掟枱再掟枱」事件令他成為《FIFA》玩家話題之一後數日，這名西班牙玩家於Twitter上載自己輸12碼後，對座椅飽以老拳出氣的片段，又曾上載自己在完場後拉開窗爆粗大叫的短片。

連環拳狂打座椅：

KHARMA nunca me abandones pic.twitter.com/8l0KwFTYVJ — Fran Luque (@FranLuque10) October 18, 2020

嗌爆咪唔忿氣打開窗繼續爆粗罵街：

En mi barrio ya lo saben, tú lo sabías?

TOP 1 Penaltis pic.twitter.com/Y5ME7u5n1p — Fran Luque (@FranLuque10) June 22, 2020

玩遊戲本是志在放鬆及與朋友一起娛樂，但太認真令到自己「火遮眼」發脾氣，已可算是網上《FIFA》短片的一大類別。

爆粗、掟手掣制已算是十分小事，網上更有片段見到有玩家一拳打爆電視，甚至將遊戲機掟出街的片段。

輸到癡咗線掟PS4落街（內含不雅用語）：

推Friend、打爆電視、連Friend都打埋一份：

另一大經典場面必數2018年FIFA e-world Cup，又名Dr Erhan的德國玩家Erhan Kayman，在對手領先1：0之下消極作賽感到失望，突然熄Game離席，最終被取消資格。

Erhan Kayman在《FIFA》頂級賽事輸波發脾氣Rage Quit。（網上圖片）

Dr Erhan輸波輸到憤而離場。（網上圖片）

英超第6輪直播賽程（按圖放大）