【英超】迪布尼復出曼城仍要失分　科頓入替建功逼和韋斯咸

英超第6輪周六晚頭場，韋斯咸主場硬撼曼城，「鎚仔幫」上半場由安東尼奧妙射破網開紀錄，曼城半場換入菲爾科爾，該名英格蘭新星隨即建功追平，迪布尼在下半場中段入替，傷癒的他卻未能為球隊帶來勝利，最終兩軍打成1：1完場，曼城再度失分。

曼城依然受傷兵困擾，中場大腦奇雲迪布尼早前戰畢國際賽期後受傷，主帥哥迪奧拿在記者會時避談該名比利時中場能否復出，後備名單上出現迪布尼的名字。哥帥派出與上仗相同的正選陣容，史達寧﹑馬列斯配合阿古路合作攻堅。

【曼城十字軍名單】

曼城今仗一貫控球在腳踢法，佔超過七成的控球率，惜卻被韋斯咸先開紀錄，古法爾（Vladimir Coufal）右路傳中，安東尼奧以身位力壓魯賓戴亞斯，並背對龍門第一時間抽射破網，首個埋門便取得入球，新冠肺炎病癒的「鎚仔幫」領隊莫耶斯亦「拍爛手掌」，18分鐘先開紀錄。「藍月亮」繼續圍攻韋斯咸，「鎚仔幫」全軍退守，10人全數返回後場助守，眾志成城下半場力保領先優勢。

安東尼奧以身位力壓魯賓戴亞斯，背對門框一射入網先開紀錄。（路透社）

曼城半場落後一球，哥迪奧拿當機立斷「撳掣」，換出傷癒不久狀態平平的阿古路，由菲爾科頓入替，該名20歲的英格蘭新星入替後即有建樹，簡斯路左路傳給科頓，轉身一控一射建功，下半場開賽僅6分鐘便追成平手。

半場入替的菲爾科頓即有進賬，為曼城攻入追平一球。（路透社）

哥帥的目標當然不是1分，及後換入迪布尼取代貝拿度施華，曼城的攻勢明顯更加銳利，傳送更加獨到，卻未能攻破韋斯咸大門。

兩軍戰至比賽末段更加開放進攻，先有韋斯咸的科奴斯突破越位陷阱，面對出迎的艾達臣試圖笠射卻乏力，艾達臣輕鬆沒收。迪布尼策動攻勢傳給史達寧面對門將，惟一射被法比安斯基封出。

最終兩軍打成1：1平手，曼城今季5戰第3次失分，暫時以8分列第11位。哥迪奧拿執教11個球季，首度在戰畢5輪後，積分仍在單位數字，創下個人最差的開季的戰績；韋斯咸6戰同得8分，以得失球暫列曼城之上。

史達寧完場前未能把握黃金機會，最終曼城與韋斯咸打成1：1。（路透社）

英超第6輪直播賽程（按圖放大）：