【英超】富咸頹勢未止開季6場不勝　主場1：2不敵水晶宮

富咸是4支尚未打開勝利之門的英超球隊之一，今仗主場鬥水晶宮，卻被水晶宮握住己隊防線兩個漏洞，水晶宮由列迪禾特及韋費特沙夏各建一功，最終輕勝2：1。富咸繼續頹勢，開季6場未嘗一勝。

今季升班的富咸，開季至今未響勝鼓，今仗主場迎戰水晶宮上演「小倫敦打吡」，力爭打開勝利之門。富咸由兩名借將羅夫度斯卓克及盧卡文（Ademola Lookman）在中場策動攻勢，前線靠米祖域數糊。

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富咸繼續由米祖域在前線攻堅。（路透社）

英超第6輪賽果（按圖放大）：

富咸開賽早段率先失守，後防集體「走甩」列迪禾特（Jairo RIEDEWALD），列迪禾特接應韋費特沙夏直線建功，開賽8分鐘先拔頭籌。

富咸站穩陣腳後取回不少攻勢，半場錄得8次攻門，卻僅得1次中目標，由RB萊比錫外借富咸的盧卡文製造不少具威脅攻勢惜欠運，上半場兩度施射中柱，富咸落後一球返回更衣室。

水晶宮在開賽早段靠列迪禾特先開紀錄。（路透社）

水晶宮在下半場再下一城，上半場交出助攻的韋費特沙夏，近門接應巴舒亞伊的地波傳中，遠柱射入空門，攻入今季第5個聯賽入球，64分鐘擴大領先優勢至2：0。

韋費特沙夏鏟射建功後撞中門柱，狀甚痛楚。（路透社）

後備入替的卡馬拉末段一次粗野犯規，踩中伊斯的腳脛，球證先出示黃牌，VAR及後認為是惡意犯規，球證史葛翻查VAR後改向卡馬拉改發紅牌，富咸在最後階段十人應戰。

富咸完場前由隊長卡亞尼轟入遠射，95分鐘追成1：2，稍為挽回面子，可惜為時已晚，吞下今季第5場聯賽敗仗，6戰僅得1分繼續排榜尾，並錄得14個失球。水晶宮終止3場不勝的走勢，取得今季第2場勝仗，6仗得10分暫列第5位。

富咸隊長卡亞尼最後關頭轟入遠射，惜未能助球隊平反敗局。（路透社）

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