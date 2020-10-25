【英超】利物浦苦戰2：1反勝錫菲聯升次席　失去雲迪積克後兩連勝

英超周六（24日）深夜尾場賽事，利物浦在失去大將雲迪積克後首場聯賽，在主場先落後一球的劣勢下，憑法明奴和祖達的入球2：1反勝錫菲聯，6戰得13分暫時升上次席。

紅軍回師晏菲路，繼續由超級替工法賓奴暫代中堅，夥拍祖高美斯。早前肩膊受傷的門將艾利臣，趕及復出上陣。與雲迪積克同在愛華頓一戰被踢傷的堤亞高艾簡達拿未克上陣，三叉戟由沙拿作箭頭，文尼、祖達分任左右兩翼，法明奴移後一格支援，隊長軒達臣和韋拿杜姆鎮守中場。

錫菲聯今仗有一個利物浦熟悉面孔，今夏轉會的利安比維斯達首次聯賽正選上陣，倒戈母會。

利物浦已找到防線新指揮官 里奧：他是全球最佳中堅之一

【利物浦反勝錫菲聯】（按圖進入）

開賽僅13分鐘，利物浦便因法賓奴在禁區邊踢跌對手被吹罰，經視像助理裁判（VAR）檢視，球證甸恩（Mike Dean）直指十二碼點。挪威中場辛達貝治 （Sander BERGE）操刀入網，為錫菲聯先開紀錄。

此後雙方互有攻勢，戰至41分鐘，紅軍隊長佐敦軒達臣右路傳中，沙迪奧文尼門前接應頭槌攻門被錫菲聯門將蘭斯達爾（Aaron RAMSDALE）擋出不遠，法明奴第一時間補中，為紅軍扳平1：1。

利物浦62分鐘再次將皮球送進網窩，惟VAR指沙拿的入球越位在先。僅兩分鐘後，文尼左路傳中，祖達門前跳頂破網。利物浦終憑這個入球2：1力克對手全取3分。賽後以6戰4勝1和1負，與榜首暫時少踢一場的愛華頓同得13分，僅以得失球差排次席。

雲迪積克重創︱利物浦後防大將至少缺陣半年 矢言：我會強勢回歸

【01球評】利物浦衛冕無望？ 可能是英超史上最刺激爭標戰

苦戰取勝，利物浦領隊高普跟隊長軒達臣大力擁抱。（Getty Images）

賽後利物浦領隊高普形容本周是「艱辛的一個星期」，「很多比賽，很多上陣時間，難以應付的對手，頑強的對手」。他說，「贏得默西塞特郡打吡後的兩場比賽，顯然我感到高興。我們入不到（第三球），因此未能及早了結比賽，對手也有他們的機會，但我們以強大意志力作出上佳防守，我很喜歡。」

紅軍隊長軒達臣指出，「我只關心更衣室內的心態轉變，我看到的是對勝利的渴望、堅毅和鬥志，就算未能踢出最佳水平也要取勝的決心。」他欣慰表示，「我們顯示球隊能夠咬緊牙關，取得成績。」

繼周中歐聯作客1：0擊敗阿積士後，利物浦再僅以一球差距擊敗對手，失去雲迪積克之下取得兩連勝。上季表現神勇的錫菲聯，今季失去由曼聯借用的門將甸恩軒達臣後陷入谷底，6戰過後仍只得1分，在榜尾苦苦掙扎。

【歐聯】利物浦後防欠兩大將仍力保不失 作客一球力克阿積士

【英超】利物浦鬧中堅荒 「大師兄」加歷查出謀獻計順便整蠱師弟

【英超】高普發火鬧記者兼諷刺加歷查 有兩個字成為「敏感詞」

英超第6輪直播賽程（按圖放大）：