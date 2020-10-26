【MLB世界大賽】光芒外野手盜本壘失敗　道奇離冠軍只差一勝

MLB世界大賽周一（26日）進行第5場，道奇有王牌投手卡梳（Clayton Kershaw）5.2局得6次三振，以207次三振刷新季後賽紀錄。光芒外野手馬高（Manuel Margot）第4局盜本壘失敗，終以2：4輸波。

卡梳今戰投5.2局被敲5安失兩分，另有兩次四壞保送及6次三振，以累積207次三振刷新太空人強投華蘭達（Justin Verlander）的205次季後賽三振紀錄。不過，卡梳全場Highlight並非三振幾多人，而是第4局阻止馬高盜本壘。

卡梳今戰刷新季後賽累積三振紀錄。（Getty Images）

道奇首兩局取得3分領先優勢後，被光芒第3局扳回兩分。卡梳第4局連續保送了馬高及雲福（Hunter Renfroe），馬高上壘後盜二壘得手，道奇守備傳球失誤，馬高當機立斷上三壘。卡梳其後順利解決兩名光芒打手，造成兩人出局兩人在壘的局面。

此時道奇為應付基雅邁亞（Kevin Kiermaier），將防守內野企位移向右邊，馬高變成無人看管。正當卡梳準備投球之際，馬高突然發動衝向本壘，卡梳即時將球傳給捕手柯士甸班尼斯（Austin Barnes）。

馬高只差一點就可以成為1955年後首名於世界大賽盜本壘球員。（Getty Images）

馬高盜本壘失敗，使光芒進攻氣勢蕩然無存。（Getty Images）

班尼斯轉身觸殺及時趕到，在馬高觸到本壘板前將他趕出局。世界大賽上次出現盜本壘成功，已要數到1955年。當時傳奇球星積奇羅賓遜（Jackie Robinson）效力道奇，在對洋基的Game 1激戰中落後4：6時藝高人膽大盜本壘得手，球隊仍以5：6輸首戰，但最後以總場數4：3擊敗洋基，奪得隊史首次世界冠軍。

蒙治敲出全壘打拉開距離。（Getty Images）

道奇第5局有蒙治（Max Muncy）敲出Solo全壘打，終以4：2擊敗光芒，總場數領先3：2。兩軍有一日休息，只要道奇於香港時間28日舉行的第6場再下一城，就可以於1988年後再嘗世界冠軍滋味