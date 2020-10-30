【歐霸】熱刺作客吞敗摩連奴即變「黑面神」　賽後連環發炮

熱刺挾不敗走勢造訪比利時，出戰次輪的歐霸分組賽，即使收起哈利卡尼及孫興慜，本以為可以輕輕鬆鬆又贏一仗，豈料「中伏」不敵安特衛普，10場不敗走勢告終。 主帥摩連奴半場大刀闊斧換走4名球員，依然未能平反敗局，賽後直言今後的調動減少不少煩惱，並在社交網站上載「黑面照」。

熱刺在英超揭幕戰一球不敵愛華頓後，即使賽程密密集集，依然無阻熱刺的氣勢，今仗前已在各大賽事錄得10場不敗，造訪比利時希望在安特衛普身上再添一場勝仗。

「前線孖寶」哈利卡尼及孫興慜繼續是熱刺今季的進攻命脈，二人合力炮製29個入球，面對頻繁的賽程，主帥摩連奴先將兩名前線主力收起，為日後的聯賽保留實力，改以卡路士雲尼斯奧斯﹑加里夫巴利及迪利阿里攻堅。

阿仙奴李斯特城分途獲勝 熱刺爆冷輸波不敗走勢斷纜

安特衛普主場一球爆冷擊敗熱刺。（路透社）

歐霸次輪分組賽焦點戰果：

+ 5 + 5 + 5

熱刺前線沒有卡尼及「孫仔」，彷彿「唔識入波」，今仗進攻表現乏善可陳，全場雖然錄得15次攻門，卻僅得兩次中目標射門。上半場更因為串演中堅的賓戴維斯一次失誤導致失守。半場落後，摩連奴一口氣換走4名球員，前線更是改頭換面，除了加里夫巴利外全數無一倖免，雲尼斯奧斯及迪利阿里等人悉數被調離場。

即使「孫仔」及哈利卡尼先後入替，對熱刺的進攻未有太大幫助，最終爆冷一球不敵安特衛普，10場不敗走勢告一段落。

即使半場換入孫興慜，依然未能協助熱刺反敗為勝。（路透社）

【熱刺4將被半場調走】

摩連奴當然對落敗感不滿，透露恨不得在半場時調走全隊11人，並直言「機會留給有準備的人」，而今仗獲得機會的球員未能以表現爭取他的信任，「大家都清楚誰是熱刺的『勝利11人』，而我一直認為球員們需要機會表現自己，但部分球員今仗的表現未如理想，今仗後的調兵遣將變得更加簡單。」

迪利阿里不受摩連奴的重用，今仗只是今季第2次正選上陣，惜半場成為被換走的其中一員。摩帥賽後不願談論阿里的表現，稱以免影響他日後的發揮。

經過今仗後，摩連奴直言在用人上更簡單，事關部分球員未能達到他的要求。（路透社）

除了賽後記者會外，摩連奴同樣在社交網站發文，表達他對球隊落敗的不滿，「摩佬」上載一張坐在巴士上的圖片，相中的摩連奴雖戴着口罩，但流露着怒氣，並配上「差的表現，差的戰果，希望車上所有人與我一樣感到失落，明早11點如常訓練」。

這張「黑面圖」，與賽前上載的「睇戲圖」大相逕庭，該相中的摩連奴戴耳筒看電影，並手中拿着零食，從容不迫，可見他對今仗是信心十足，可惜如今卻與他想像的不符。

摩連奴來回兩個樣：

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：