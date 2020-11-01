英超︱利物浦反勝韋斯咸首登榜首　新丁中堅全場最佳祖達再做英雄

利物浦沒有雲迪積克的日子，每場比賽也是難捱。主場面對近況不俗的韋斯咸，開初僅10分鐘即落後，匍匐前进之下終靠沙拿的十二碼扳平，並在完場前再次由後備入替的祖達攻入反勝一球，2：1驚險全取3分。 由於愛華頓周日晚上才有比賽，紅軍得以暫時壓過這支同市宿敵，今季首嘗榜首滋味。

後防大將雲迪積克（Virgil van Dijk）因愛華頓門將比克福特一次魯莽「鉸剪腳」膝部重創，剛已順利進行手術，惟沒有復出時間表，球季預料報銷。

由於另一中堅麥迪比（Joel Matip）和替工法賓奴（Fabinho）均有傷，賽前利物浦領隊高普已說過，祖高美斯的中堅拍檔，會從今季跟隨一隊操練的三個年輕人尼達利菲臘斯（Nathaniel PHILLIPS）、利斯威廉斯（Rhys Williams）和古美素（Billy Koumetio）之中三選一。

外界預計，歐聯分組賽對米迪蘭特一戰代替傷出法賓奴表現不俗的利斯威廉斯，正選上陣機會最大，結果今仗取得英超地標戰的是23歲的尼達利菲臘斯。

後備上陣的祖達再次成為利物浦羸波英雄。（Getty Images）

【利物浦VS韋斯咸圖輯】（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

處子戰上陣未免緊張，此子賽前受訪時卻聲稱自己未受影響。他果然表現若定，反而祖高美斯在上半場10分鐘一次頭槌解圍不遠，將皮球送到對手身上「出事」。韋斯咸今仗失去主力射手安東尼奧（Michail ANTONIO），仍有中場柏保路科奴斯（Pablo FORNALS）把握機會起腳一射入網，助客隊領先1：0。

利物浦落後下積極反撲，遲遲未找到缺口，直到42分鐘射手沙拿在禁區被對手踢跌博得十二碼，親自操刀為紅軍追平1：1返回更衣室。

英超處子上陣的菲臘斯表現若定，獲「大師兄」加歷查選為今仗最佳球員。（路透社）

英超第7輪戰果：

70分鐘高普一次過換入沙基利（Xherdan SHAQIRI）和祖達（Diogo Jota），7分鐘後祖達即將皮球送入網窩，視像助理球證（VAR）指文尼（Sadio Mane）犯規在先判入球無效。

紅軍並未氣餒，85分鐘憑一次漂亮組織，沙基利送祖達一程，後者不負所托射入反超前一球，連續3仗取得入球，助利物浦奠定2：1勝局。今仗亦是利物浦主場連續63場不敗，追平球會1980年創下的紀錄，並以7戰5勝1和1負得16分，暫壓少踢一場的愛華頓升上榜首。

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高普賽後對祖達表現讚不絕口。（路透社）

雲迪積克受傷了，陣中還有什麼選擇？詳見下列組圖：【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

對於選擇由尼達利菲臘斯出任正選，高普賽前指出有多個不同原因，「他沒有在歐聯上陣、訓練情況良好、是個合適人選——老實說，這是個容易的決定。Nat（菲臘斯）喜歡一對一防守，頂上功夫出色，數年前他不會預期如此，讓我們協助他發揮所場吧。」

結果證明高普眼光沒錯，此子平穩發揮，被一致認定為今仗防線表現最佳一人，為天空體育直播擔任評述的利物浦「大師兄」加歷查選擇他為今仗最佳球員。

不過最令高普意想不到的是新兵祖達的表現，他大讚：「他較我想像的還要好得多，真是令人印象深刻。他是個超凡的球員，擁有速度、體能和技術，而且亦是個雙槍將。」

利物浦缺中堅為何唔使驚？因為仲有佢哋！

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