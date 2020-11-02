英超│愛華頓殘陣不敵紐卡素　比克福特遭雪藏　威爾遜入兩粒

愛華頓周日（11月1日）作客紐卡素，因傷兵、停賽關係，需要大變陣，表現亦大受影響，最後被主隊射手哥林威爾遜攻入兩球，就算完場前有卡維特利雲追回一球亦於事無補，輸1：2吞下兩連敗。

愛華頓今戰有洛迪古斯因傷缺陣，李察利臣仍要「坐波監」，今戰前線大執位，由安祖高美斯及基菲爾施古臣於卡維特利雲後方作支援。

後防迪治尼上仗踩人被逐，獲英格蘭足總「開恩」改罰停賽一場，但今仗停賽由尼斯尼干高代替，門將比克福特今仗亦先作後備，由羅賓奧臣把關。

愛華頓今仗大變陣。（Getty Images）

「拖肥糖」變動極大亦影響發揮，上半場控球在腳時間甚多，但製造不出太多埋門機會，與紐卡素一場起腳4次，但只得一次中龍。

雙方渡過一個沉悶的上半場後，終於在55分鐘出現變化。紐卡素前鋒哥林威爾遜在禁區內，被安祖高美斯踢跌博得十二碼，親自操刀得手。「喜鵲」開紀錄後繼續搶攻，57分鐘桑恩朗達夫接應威爾遜短傳，惟射門被奧臣救出。

威爾遜十二碼為紐卡素先開紀錄。（路透社）

落後一球的愛華頓希望盡快挽回失地，施古臣59分鐘遠射直上觀眾席。高美斯似乎在踢跌威爾遜時膝蓋受傷，客隊換入巴西中場班納特安尼斯奧。他們在64分鐘於紐卡素左邊得到罰球，施古臣傳中找到卡維特利雲，後者「撐龍舟」太正被主隊門將卡爾達路一抱入懷。

愛華頓領隊安察洛堤換入辛克杜辛、伊禾比加強攻力。伊禾比77分鐘博得罰球，米高堅尼接應施古臣傳中一頂高出。雖然前場愈來愈多人，但進攻方面仍沒有太大改善，84分鐘更被紐卡素快攻再入一粒。

威爾遜梅開二度。（路透社）

賴恩費沙邊線接應隊友妙傳長驅直進，沉底傳中被耶尼文拿攔到彈高，於遠柱的威爾遜門前把球撞入，紐卡素領先到2：0。愛華頓希望即時作出回應，伊禾比妙傳送卡維特利雲一程，但該名英格蘭國腳腳頭無靈，一射出界。

卡維特利雲入波，惜為時己晚。（路透社）

卡維特利雲終於在補時階段，楔近柱搶先一步，將伊禾比的傳中篤入網破蛋。愛華頓仍有機會追和即時壓得更前，班納特96分鐘左路出波似傳非傳，達路出手將皮球托出底線。

雖然奧臣在最後一個角球攻勢亦上場助攻，但達路接實來球後，球證亦鳴笛完場，愛華頓上周「不敗金身」被破後再輸一場，現時落後今周贏波的利物浦3分。

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