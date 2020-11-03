【英超】富咸榜尾大戰兩球挫西布朗　6場不勝後響勝鼓

疫情下的英超，除了前列緊湊外，榜尾同樣激烈，兩支「升班馬」富咸及西布朗在周一（2日）深夜力爭升上英超後的第一場勝仗。 主場出擊的富咸兩球淨勝西布朗，在「榜尾大戰」中脫穎而出，英超不勝之師如今只剩3隊。

英超開季聯賽榜下游已相當混亂，去季表現不俗的錫菲聯及般尼，今季淪為榜尾分子，與賽前的富咸和西布朗一樣至今仍未打開勝利之門。兩支「升班馬」富咸及西布朗在周一深夜對壘，力爭盡早「脫苦海」，取得今季首個3分。

兩軍雖然同樣未響勝鼓，但西布朗已錄得3場和波，聯賽榜位置比富咸佔優。主場出擊的富咸，在上半場中段4分鐘內連下兩城，左路一次攻勢傳中，中鋒米祖域遠柱接應二傳，門前的卜比列特再加一頭建功，26分鐘先開紀錄。奧拉艾拿（Ola Aina）上前助攻，同樣來自米祖域的回傳，艾拿禁區頂勁射死角入網。

周一深夜另一場英超戰情：李斯特城挫列斯聯登次席 華迪作客入球停不了

卜比列特跳頂建功，為富咸先開紀錄。（路透社）

英超第7輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

兩軍在今仗前同樣6場失14球，後防同樣鬆散及失誤頻頻，如富咸後防上半場一次「甩漏」，西布朗逼搶成功，前鋒卡蘭格蘭（Karlan Grant）正對龍門勁射斜出。下半場末段，富咸一次直線傳送，盧卡文衝前接應，決定出迎解圍的西布朗門將莊士東拖泥帶水，欲踢出邊線時卻不慎省中盧卡文，富咸隨即趁機傳中，西布朗球員及時回防勇救空門，才不致再度失守。

富咸最終力保兩球勝局至完場，今季7戰終於打響勝鼓，取得升上英超的首場勝仗，脫離不勝行列，以4分升上第17位；西布朗則以3分緊隨富咸排18位。

富咸及後由艾拿（中）轟入金球奠定勝局，富咸打開今季英超的勝利之門。（路透社）

富咸終於打破不勝紀錄，主帥柏加（Scott Parker）賽後坦言鬆一口氣，「終於全取3分無疑是如釋重負，更重要的是證明球隊不被落敗而影響，這是一場至關重要的勝仗，讓球隊提升信心，以表現而言，我們值得獲勝。」

柏加執教富咸以來，這是他執教生涯英超的第4場勝仗，他曾經在2018/19球季季尾擔任看守領隊，並曾經取得3連勝，隨後富咸降落英冠。豈料柏加竟然要等超過一年半，相隔555日後，才迎來第4場英超勝仗。

富咸領隊柏加相隔555日再嘗英超勝仗滋味。（路透社）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：