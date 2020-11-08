【英超】車路士大勝錫菲聯　花2億買人終現成果　4000萬先生爆發

車路士昨晚在英超以4：1反勝錫菲聯，各項賽事已獲得4連勝，而且場場大炒對手。關鍵除了新門將艾度亞文迪融入球隊，一位傷愈復出的新收購，更以數據證明自己如何「無縫融入」英超。

銳意換血的車路士今夏豪花逾2.2億英鎊簽入多名球星，然而「藍戰士」季初戰績平平，在各項賽事首9戰僅得3勝。眾新收購中最貴價的，是轉會費約7200萬英鎊的夏維斯（Kai Havertz），然而這位德國進攻中場日前確診感染新冠肺炎，無法上陣。

表現更搶眼的，卻是轉會費只及夏維斯一半的摩洛哥翼鋒薜耶治（Hakim Ziyech）。

薜耶治加盟車路士早期受傷患困擾，最近才復出。（Getty Images）

曾受膝傷困擾 復出即完美融入

薜耶治是阿積士打入2019年歐聯4強的主將之一，這位摩洛哥翼鋒今年2月已落實會在季後轉投車路士，惟加盟後受膝傷困擾，到10月中才復出，經過3場短時間後備上陣後，終在10月28日歐聯對卡斯洛達首次正選，更迅即交出一個入球，該仗車路士大勝4：0。薜耶治的表現立刻博得林柏特信任，之後3場賽事均正選上陣，車路士先在英超以3：0擊敗般尼，薜耶治再交出一入球一助攻；回歸歐聯又以3：0擊敗雷恩。

昨晚車路士對錫菲聯，是薜耶治連續第4場擔正，儘管藍軍早早落後，但不久之後，薜耶治一記來自右邊路的長傳，造就高華錫助攻予譚美阿巴謙追和；之後更是這位摩洛哥翼鋒的表演時間，傳球精準的他，在右邊畸角位附大腳斬到尾柱，由芝維爾撞入，反超前2：１。

譚美阿巴謙為車路士追和。（Getty Images）

車路士第3個入球來自77分鐘一記角球，操刀的又是薜耶治，他以左腳將皮球斬到門前，堤亞高施華搶點得手頭槌頂入。

最精彩的傳送來自一個錯失的黃金機會，薜耶治接得隊友短傳後，即在中圈附近靠右處放出一記高空長傳，皮球精準地越過所有錫菲聯球員、落在突破越位的迪姆華拿腳前，這位德國前鋒輕輕一挑，皮球卻在柱邊彈出，令薜耶治未能完成助攻帽子戲法。最終華拿還是在80分鐘補回一個入球，為車路士鎖定4：1勝局，更暫時以15分升上聯賽榜第3位。

堤亞高施華（左二）頂入加盟車路士後第一球。（Getty Images）

今仗最耀眼的無疑是獲選賽事最佳球員的薜耶治，他今仗造出多項出色的進攻數據，包括：

個人創造6次入球機會——今季英超暫時單場主場賽事最高 2次助攻——暫時是今季單場助攻最多的車路士球員 3次成功過人——並列賽事最佳 其他數據包括：3次起腳、4次博得對手犯規、59次成功傳送

從數據可見，薜耶治除了個人踢得極具侵略性、也相當勇於埋門，更擅長創造及策動攻勢，往往能以一記傳送破壞對手防線，令車路士進攻端的整體效率更佳及更銳利。事實上，現年27歲的薜耶治，已並列摩洛哥國家隊史上第9大射手，2015年至今上陣33場、攻入14球。

車路士今夏新收購的表現：

林柏特：他會成為重要球員

薜耶治4次正選都助車路士大勝，影響力更是立竿見影，「薜耶治會否成為車路士新核心」，也成為熱話。林柏特賽後所言，或許已是答案：「他加盟前，荷甲已結束很久、他更曾受傷，但復出後卻立刻交出表現，令人深刻。他會成為車路士的重要球員。我需要的，是一些能提升球隊整體表現的球員。」

車路士季初戰績的確未如人意，但一眾新兵經過一段時間融入、調整後，近期都有不俗演出，在今季英超如此特殊的環境之下，車路士仍是其中一支爭標熱門。

英超第8輪賽程（按圖放大）：