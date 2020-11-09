【英超】曼城1：1賽和利物浦　迪布尼射失十二碼錯失重返前十良機

英超第8周重頭戲，曼城主場硬撼利物浦。「紅軍」雖反客為主，有穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）射入十二碼先開紀錄，但主隊由加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）一次漂亮的個人表現追和。 曼城本來有機會反超前，但奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）卻射失，雙方終以1：1握手言和。

利物浦今戰「擺大個頭」，羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼原本的「三叉戟」外，亦派出了狀態大勇的迪奧高祖達。「紅軍」意圖明確，一開波就積極搶攻，5分鐘不到已數次殺入主隊的禁區重地，但都無法起腳射門。

利物浦領隊高普今戰變陣，但未有收起近期被批評太沉的法明奴，更派出祖達一起攻堅。（路透社）

利物浦開波一輪急攻，使得曼城一時反應不過來。（路透社）

「紅軍」搶攻一段之後，曼城開始站穩陣腳，客隊始終欠缺中場「校炮手」或「指揮官」，於後場組織搓幾腳面對逼搶就要大腳向前，未能在早段乘勢博亂取得甜頭。

不過，利物浦11分鐘就取得領先，安德魯羅拔臣左路傳給文尼，曼城守將卡爾獲加以為文尼會跟羅拔臣撞牆，反而給了文尼轉身入禁區的機會，獲加轉身追波向前一挨撞到了文尼，球證直指十二碼，VAR亦沒有覆審，最終沙拿擔任劊子手一射破網取得領先。

獲加挨倒文尼連累曼城輸十二碼。（路透社）

沙拿射入十二碼為利物浦先開紀錄。（路透社）

曼城24分鐘乘客隊中場韋拿杜姆後場甩波，迪布尼傳中找到了史達寧，可是這名「紅軍」舊將面對利物浦門將艾利臣碧加，沒有太多空位下一腳射中艾利臣大腿，今場正選出任中堅的祖奧麥迪比一腳勾銷。

捷西斯（中）在利物浦守將力壓下射入追和一球。（路透社）

不過，曼城8分鐘後終成功追平，獲加接應隊友轉邊，引球推進並交給迪布尼，該名比利時國腳直接將球傳給禁區內的加比爾捷西斯，巴西國腳控球轉身一氣呵成，輕鬆擺脫貼身看守的阿歷山大阿諾特，雖然仍有「紅軍」守將麥迪比連忙「閂閘」，但捷西斯快一步把球篤入網。

球證看完比賽影片後改判曼城獲得十二碼。（路透社）

迪布尼射失十二碼，使曼城未能半場領先回更衣室。（路透社）

VAR為今季英超一大主角，今仗亦不例外，39分鐘迪布尼右路出波省中了高美斯的左手。雖然高美斯已經縮手，但球證到場邊看完影片之後，仍是將角球改判為十二碼。艾利臣估錯邊，但迪布尼「攞得太盡」，一腳朝左下角射出界。

利物浦大難不死，完半場前軒達臣大腳直線找到了文尼，但塞內加爾射手推了幾腳浪費了起腳時機，只能交給沙拿。沙拿送「疊瓦」的阿諾特一程，阿諾特的傳中勁度十足而且十分貼門，「藍月亮」門將艾達臣要接兩次才接得穩，要不是手快隨時會被祖達有機可乘。雙方半場打和回更衣室。

曼城 Vs 利物浦（上半場）：

雙方下半場一開波就繼續「搏槌」，利物浦50分鐘有沙拿射門被擋，艾達臣未能解圍不遠，惜祖達控球後再起腳，未能考驗已回身的艾達臣。曼城右閘簡斯路54分鐘傳中，捷西斯突破越位，入楔成功但卻未能頂中目標。

捷西斯有機會助曼城反超前。（路透社）

利物浦59分鐘一次罰球，羅拔臣開出但被曼城守將頂走，但禁區頂的祖達即時狂抽，省中簡斯路的手臂，但因為該名葡萄牙守將早已收起雙手，故球證未視他為故意手球，未有鳴笛。

利物浦今季後防有雲迪積克「長唞」，今戰63分鐘又有阿諾特受傷，要由占士米拿頂替。

阿諾特受傷一面無奈。（路透社）

曼城 Vs 利物浦（下半場）：

+ 4 + 4 + 4

雙方到70多分鐘節奏受體力下降影響減慢，亦未有如之前攻得那麼入肉，最後以1：1完場各得一分。曼城和波後7戰得12分排第11位，國際賽周後將會作客硬撼熱刺。至於利物浦則以17分排第3，國際賽檔期後將於主場跟同晚一球險勝狼隊的「一哥」李斯特城上演榜首大戰。