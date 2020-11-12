【歐國盃】羅拔臣誓領蘇格蘭大賽重光　8隊捉對廝殺爭最後4席

2020歐洲國家盃決賽周最後四個席位，由8支球隊捉對廝殺決出。身披蘇格蘭國家隊戰衣和戴上隊長臂章的利物浦左閘羅拔臣（Andy Robertson）肩負重任，誓要助球隊時隔22年，再次出線國際大賽決賽周。 「久旱逢甘露」，他在紅軍今年剛經歷過一次。「啫喱仔」希望借此經驗，為國家隊再來一次。

上季幫助利物浦一搔30年之癢，再次奪得英格蘭頂級聯賽冠軍，羅拔臣認為紅軍跟蘇格蘭情況雷同，「當我最初加盟利物浦，已知道球迷和球會上下，每一個人有多渴望結束那漫長等待，贏得英超聯賽冠軍。我們總算做到了。」

「自從我開始加入蘇格蘭大軍之中，已感覺到球隊有多想念大型賽事決賽周，他們不顧一切地想做到。」跟利物浦英超爭標之路一樣，他說蘇格蘭曾經接近過，「上屆歐國盃作客斯洛文尼亞一仗我也有份參與，我們應該需要贏波才可晉身附加賽，最終只能打和。」

4年後的今天，他不想再錯過。

羅拔臣能否帶領蘇格蘭一搔22年之癢?（Getty images）

【習慣失望的蘇格蘭球迷】（按圖放大）

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為國民笑臉拼命一戰

「在利物浦有個美好的結果，你可以看到很多人臉上如釋重負和興奮的表情。我希望星期四晚比賽之後，蘇格蘭球迷和全國人民也可感受得到」，羅拔臣說就算疫情下球迷未能入場，他們也可感受那份極度渴望的心情，「希望我們可以為他們做到。」

蘇格蘭對上一次出戰大賽決賽周，已是22年前的1998世界盃，那年羅拔臣只得4歲，歐國盃更已是1996年的事。他們的優勢是近況甚佳，7勝1和連續8仗保持不敗，當中包括歐國盃附加賽準決賽互射十二碼擊敗以色列。那怕作客塞爾維亞絕不易踢，他也在困難中找到樂觀的地方。

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利物浦球迷早前慶祝畫面，會否在蘇格蘭再次上演？（按圖放大）

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疫情中的特殊優勢

「我們（利物浦）贏歐聯冠軍那年，我曾在跟貝爾格萊德紅星比賽時在那個球場上陣。我們0：2落敗，老實說氣氛相當不友善。」他坦言希望有自家球迷撐場，就算只有2000、3000球迷也好，有信心他們足夠以一敵十，抗衡95%主隊球迷。

一場世紀疫情令蘇格蘭球迷不可隨隊出征，不是沒有好處。對客軍而言，地獄球場回復寧靜，主隊氣勢頓減，「那會變成一場平等的比賽。他們仍有主場之利，熟悉環境和一切，所以他們稍佔上風，但我們相信自己，相信只要踢出本身表現，已足夠取得想要戰果。」

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羅拔臣宣稱，高普已成蘇格蘭最強力支持者。（Getty Images）

高普成最新狂熱擁躉

羅拔臣稱，利物浦領隊高普已成為蘇格蘭國家隊狂熱支持者，「老闆在我離開球場時祝我一切順利，他自上一場比賽後已成為蘇格蘭最著名球迷之一，我知道他有看對以色列一戰，當我們互射十二碼勝出後慶祝。」

他在紅軍內擁有不少支持，同鄉名宿杜格利殊更是長年最強後盾，「Kenny（杜格利殊）一直在祝福我，他肯定會在明天傳短訊給我。」

「我知道利物浦所有隊友、球會和米活（Melwood）內眾人也會支持我。那實在很好，但我們要為自己的國家上陣，希望可以為這國家人們臉上添上很多笑容。」

2020歐洲國家盃附加賽決賽： A線：匈牙利對冰島（今晚深夜3時45分） B線：北愛爾蘭對斯洛伐克 （今晚深夜3時45分） C線：塞爾維亞對蘇格蘭（今晚深夜3時45分） D線：格魯吉亞對北馬其頓（今晚深夜1時）

今屆歐國盃決賽周由12個國家合辦，主辦國亦沒有出線權，蘇格蘭亦不例外。24個決賽周席位，其中20席早前已由10個外圍賽分組冠亞軍獲得，餘下4席以附加賽形式決定。

歐洲足協根據歐國聯成績分為A、B、C、D共4條出線途徑，每組4隊。經過兩場準決賽，8支球隊原在今年3月，分途上演4場附加賽決賽，爭奪最後4席。惟受新冠肺炎疫情影響，歐國盃由今年夏天延至明年同期上演，這4場附加賽決賽亦押後至今晚深夜進行。