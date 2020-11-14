行山｜點解小巴又飛站！唔想落山搭車排長龍　識揀路線終點有着數

「做乜坐咁耐都未到起點」、「條龍咁長要排幾耐先到」、「點解架小巴又飛站」……各位山友，你們行山前後搭車往返市區時，有沒有遇過以上情況？其實，只要在計劃路線時考慮到交通情況及路線，選擇適當的起點及終點，就可以快一點搭車到起點出發，又可以方便一點從終點離開。

近期大家行完山的時候，多不多見到這個排長龍搭車的畫面？（顏銘輝攝）

【行完山搭車排長龍熱點（按圖放大）】

+ 8 + 8 + 8

1.「做乜坐咁耐都未到起點」類

建議太和或錦上路轉64K

由大埔墟港鐵站到元朗西的64K是著名的長途巴士路線，途經林村及錦田，中途站極多。不過，64K是前往梧桐寨瀑布、嘉理道農場及大刀屻行山的必搭交通工具。

如果去嘉道理農場或大刀屻的話，通常都是搭64K。（顏銘輝攝）

雖然64K以大埔墟為總站，亦途經元朗站的形點，但不建議大家從這兩個站上車，如果搭西鐵的話，可以在錦上路上64K，如果搭東鐵的話，就在太和站上車。

由太和起計，搭20分鐘左右便到梧桐寨，可以避開64K在大埔市中心兜來兜去的車程。建議錦上路上車也是同理，可以避開錦田公路一帶約10個車站。64K班次都幾密，太和或錦上路上車都通常有位坐。

值得一提，由太和搭到梧桐寨是有分段收費的，大家落車時可以再拍一次八達通。

由大埔搭去嘉道理農場或梧桐寨的話有分段收費。（顏銘輝攝）

【曾淑雅Jumbo Tsang曾到大刀屻行山】

+ 8 + 8 + 8

【曾淑雅Jumbo Tsang曾到梧桐寨行山】

搭K52避免屯門站上車

通常前往青山腹地、花香爐頂、方包石、十字石室等地的話，都會由龍鼓灘起步。K52是來往西鐵屯門站及龍鼓灘的接駁巴士，也是前往龍鼓灘行山的主要交通工具。不細看巴士路線的話，可能很多人都打算由屯門站上車，但這架巴士離開屯門站後會在市內兜圈，先到三聖，再往屯門碼頭，才往龍鼓灘，約需40分鐘。

如果是由上水搭44號小巴入屯門的朋友，不建議你在市中心下車，不如搭到兆山苑，之後在輕鐵蝴蝶站上K52，約20分鐘車程就抵達龍鼓灘。如果是從其他市區出發的朋友，亦建議找巴士坐到兆山苑，轉乘K52，會節省20分鐘兜去三聖的車程。

【龍鼓灘起步的話，通常會行青山腹地的景點】

2.「點解架小巴又飛站」類

行完流水響後的無奈

流水響水塘是郊遊熱點，通常坊間的網站都會教你沿流水響道行到與鶴藪道的迴轉處等車，等候由鶴藪前往粉嶺港鐵站的52B小巴。不過，在周末假期的黃昏，你肯定上不到車，因為每架小巴在鶴藪都已經載滿客，去到迴旋處已經沒有位，需要飛站。

流水響水塘是熱門的行山郊遊的地點，但交通不太方便。（張浩維攝/資料圖片）

按經驗，不建議以流水響水塘為終點，因為回去市區的交通較麻煩。建議你在計劃行山路線時，以流水響水塘為起點，可以行去鶴藪做終點，落山就可以在總站上52B小巴；又或者以流水響水塘為起點，行去桔仔山坳，再沿軍車路行落九龍坑，搭25B小巴去太和港鐵站。

不建議以流水響水塘為終點，行去鶴藪水塘（圖）會較易上到小巴離開。（張浩維攝/資料圖片）

【由流水響行去九龍坑的路線（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

認清鶴藪總站方能上車

通常在鶴藪水塘下山的朋友，都會經過鶴藪營地，沿鶴藪道行出去，找小巴搭。不久就會見到一個涼亭，很自然地就會坐下來等車，但這個並非52B小巴的總站。如果在周末假期的黃昏，52B小巴很可能飛站的！因此，建議在鶴藪下山的朋友，不要在這個涼亭等車，請行入鶴藪圍的總站排隊。總站不遠，行5分鐘內必到。

釣魚翁落相思灣想搭小巴？

從釣魚翁山頂最快落山的方法是到清水灣道的相思灣，而山徑出口位置正好有個巴士站，還有很多小巴路線途經，所以很自然就會在那裏等車。不過，如果在周末假期的下午，你會見到那些小巴架架飛站。因為那些出市區的小巴已經被大坳門及清水灣出來的人潮坐滿。不建議你在相思灣站呆等，不如沿清水灣道行前一個站，大約行5分鐘，經過大坳門迴旋處後，到大環頭路的巴士站等車。

【釣魚翁山頂景色】

從釣魚翁山頂下來，會來到這個分岔路口，行圖中右方，最快落到山，往清水灣道相思灣。（周立賢攝）

南涌落山位置交通尷尬

行完南涌郊遊徑或者橫七古道，到南涌落山，沿馬路行到鹿頸路等車，但為何架架出粉嶺的56K小巴都「飛站」？因為56K小巴從鹿頸總站開出，而鹿頸是非常熱門的行山路線終點，如果是周末假期的下午，分分鐘有幾十人排隊搭車。小巴在鹿頸已經上滿客，途經南涌時自然「飛站」。因此，建議大家避免以南涌為終點，如果行橫七古道，可以在選擇落鹿頸，或者掉轉頭由南涌行去大美督。如果真的在南涌下山的話，亦建議你果斷行去鹿頸等車。

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3.「條龍咁長要排幾耐先到」類

避開城門水塘小巴人龍

城門水塘是合家歡的郊遊地點，而且行山徑四通八達，每逢周末假日，定必人山人海；到黃昏時分，更是大家齊齊下山的時候，由菠蘿壩回去荃灣的82小巴通常都大排長龍，分分鐘沿樓級排到上去遊客中心。如果不想排隊餵蚊的話，不如沿城門道行，全程落斜，約15分鐘行到可風中學搭巴士，那裏有巴士到荃灣、美孚、葵盛、沙田、大埔及上水。

在城門水塘的小巴站，究竟這條龍是排雪糕還是等小巴？（Facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」圖片/資料圖片）

如果行完針山或金山、經過城門水塘主壩行出來的朋友，更可以走小徑直接落到梨木樹邨落山，那裏有更多的巴士及小巴路線，真的不用為82小巴而排長龍。由城門主壩落到去梨木樹邨的路程，其實不比行去菠蘿壩小巴站長很多，而且可以節省排長龍的時間。

城門水塘可以直接行落梨木樹。（Google Map截圖）

由城門主壩有路直接行落梨木樹邨，全程落斜，不一定要逼去等小巴。（顏銘輝攝）

巴士到北潭涌時常滿座

北潭涌是西貢郊遊的樞紐，也是麥理浩徑的起點，附近連接多條行山徑，例如行上窰或太墩，通常都在北潭涌上落山。每逢周末假日黃昏，北潭涌出西貢市中心的94巴士站，通常都大排長龍，當巴士到站時，甚至發現車上已經像「沙甸魚」一樣多人，分分鐘連企位也沒有。

與其到北潭涌等車，不如到前兩個站的鯽魚湖站等車。鯽魚湖的位置本身幾方便，就在北潭路及大網仔路的分岔口附近；二來早兩個站上車，巴士會較多位，而且位置比北潭涌較少人知，人龍會較短；三來，由海下及麥理浩夫人渡假村開出的小巴，都會途經鯽魚湖，有更多交通工具回去西貢市中心。

鯽魚湖會較易上車，還可以等小巴。（Google Map截圖）

行分流建議石壁入大澳出

回去東涌的車程長，又要經東涌道；假如你在山上行完一整日後，還要企住搭巴士，在東涌道上左搖右擺，真的相當考腳力！為何選擇大澳落山？因為大澳交通較便利，又是11號新大嶼山巴士的總站，上車肯定有位坐，就算不喜歡搭巴士，還有船搭，可以去屯門及東涌。以石壁為總站返東涌的巴士班次疏落，如果在石壁落山等11號巴士的話，有機會要上車企，甚至巴士已滿座「飛站」。

4.限時交通工具類

行烏蛟騰宜選紅日

最近來往大埔墟港鐵站及烏蚊騰的275R巴士加強服務，在周六早上及下午分別提供少量班次，確實是山友福音，但還是周日及假期的班次較密，所以有意到烏蛟騰行山的朋友，建議選擇紅日。烏蛟騰平時都有小巴往返大埔，但班次疏落又不穩定。

275R加強服務，在周六會有少量班次來往烏蛟騰及大埔墟。（九巴網站截圖）

星期日東壩落山有車搭

逢周日及假期，有9A小巴從萬宜水庫東壩出北潭涌，服務時間由下午3時至5時半。行山人士可以在紅日計畫一些以東壩為終點的行山路線，例如早上搭村巴入西灣亭行浪茄，到下午3時回到東壩落山。不過，在下午4時後，小巴就很快排長龍，所以請盡早行到東壩。

行完花山落東壩，都要搭的士離開。（顏銘輝攝）

5.落山搭的士小心得

東壩離北潭涌有2小時路程，而且只得紅日下午才有小巴，所以由東壩落山的話，常常都要搭的士。分享少許在東壩搭的士的經驗，在周末下午3時到4時，東壩尾通常都有的士排長龍等客，因為那時候很多人會搭的士入來，前往浪茄露營。不過，下午5時過後，情況會逆轉，變成人等的士，因為太多人同時落山等車。因此，想一落山就有的士搭的話，建議下午4時完成行程到東壩。

另一個交通很不便的熱門地點是龍蝦灣郊遊徑。龍蝦灣郊遊徑由大坑墩到龍蝦灣，難度不高，風景又靚，向來受歡迎，加上今年爆紅的綠蛋島，令更多人到那一帶行山。不過，龍蝦灣及大坑墩同樣沒有交通工具可達，兩地都要行半小時馬路才到大坳門迴旋處搭巴士或小巴。除了行之外，就只有搭的士，但龍蝦灣及大坑墩都很少的士入去。在黃昏時間，想召喚的士入龍蝦灣都幾困難。試過一次從龍蝦灣離開，召喚的士出坑口，但沒有車，之後改為召喚的士出觀塘，很快就有車。

【落山很難搭車的地點（按圖放大）】

+ 3 + 3 + 3

總結而言，如果想落山時搭車方便快捷，可以總括以下3點： （一）分站上山，總站落山 （二）不穩定交通上山，穩定交通下山 （三）早點出發，避開人潮下山

（一）分站上山，總站落山

行完山之後，通常體能已經消耗得七七八八，最理想是終點馬上有車，不用長時間排隊，不會被「飛站」，而且有位坐。因此，如果落山的位置是交通工具的總站就最好。最具體的例子是流水響行到鶴藪，因為鶴藪有小巴總站，鶴藪離開的話一定有位，不用擔心小巴「飛站」。如果行橫七古道的話，由南涌行去大美督亦較易搭車走，南涌只是小巴分站，而大美督則是巴士及小巴的總站。

北潭坳是西貢交通樞紐，每逢下午黃昏都會多人排隊，但巴士通常都有位上。（顏銘輝攝）

（二）不穩定交通上山，穩定交通下山

穩定交通是指班次穩定及頻密的交通工具，在我心目中，最穩定的交通是鐵路及巴士，其次是小巴，之後到村巴，最不穩定的是的士。上山時間易預算，適宜乘搭班次疏落的交通工具，例如去昂平行山的話，上山可以選擇個半小時一班車的NR84村巴上馬鞍山村，而落山就到西貢菠蘿輋搭小巴。另一個例子是西灣亭到北潭坳，上山選擇班次不穩定的村巴從西貢市中心入西灣亭，而落山的北潭坳就有巴士及小巴搭。落山位置有穩定交通工具的話，可以減少疲倦時的等車時間，亦不用在精神很累的時候研究交通問題。

由馬鞍山上馬鞍山村的村巴班次疏落。（顏銘輝攝）

（三）早點出發，避開人潮下山

下午5時後是落山的熱門時間，就算你落山的位置是總站及有穩定班次，但在下山人潮之下，都會排長龍。如果想避免落山搭車排長龍，最簡單是提早出發，提早完成，在下午3時到4時落到車站，排隊時間比5時後下山一定快得多！