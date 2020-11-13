【足球熱話】以色列聯賽驚變真人版FIFA　射極唔入經歷黑爆5分鐘

在遊戲世界中，一場比賽中連中柱楣，相信不少玩家已嬲到「掟手掣」。 虛擬世界有手掣可擲，若果「連環不入事件」發現在現實世界，可以怎辦？以色列甲組聯賽球隊尼斯施奧拿的前鋒艾巴斯，在完場前經歷「黑過墨斗」的5分鐘。

「打機不如意事十常八九」，網上不時流傳一些有趣片段，欠運玩家在賽事中「射極唔入」，往往被門框拒諸門外，然後該名玩家通常有極大的反應，例如「打爆電視」或「掟爛手掣」，場面惹笑。

虛擬世界「射極唔入」片段：

遊戲世界的連環中柱楣，在現實世界應該十分罕見，早前曼聯對白禮頓的英超賽事，一場90分鐘內射中5次門柱門楣已經是相當「黑仔」，以色列甲組聯賽卻出現更罕見的一幕。

尼斯施奧拿（Sektzia Nes Tziona）作客一球擊敗佩塔提克瓦工人（Hapoel Petah Tikva F.C.），尼斯施奧拿的前鋒艾巴斯（Eli Elbaz）卻化身真人版的FIFA玩家。

白禮頓的杜沙特鬥曼聯一仗，罕有地中門柱連中三元。（資料圖片／路透社）

在11月初加盟尼斯施奧拿的艾巴斯，當然希望以表現爭取上陣時間，當他在比賽末段入替時，球隊正以一球領先對手。艾巴斯在場上非常落力，並對對手的防線產生極大的威脅，豈料他後備上陣的9分鐘，可能成為他人生最運滯的9分鐘。

尼斯施奧拿一次2打2攻勢，右路的艾巴斯在禁區內一扣一射，82分鐘皮球撞楣彈出，這只是個開端。

艾巴斯第一球中楣：

一次中楣未有減退艾巴斯追求入球的決心，他再接再厲，3分鐘後再有機會，艾巴斯在禁區頂無人看管撞射，射門「攞盡咗」再度中楣，皮球彈楣後竟同樣落在艾巴斯的腳下，機會再來，他依然「唔信邪」，今次推入禁區勁射，門柱亦來湊熱鬧，皮球接二連三射中門框，艾巴斯不禁有點洩氣。

艾巴斯第二三球連環中柱楣：

機會豈止一次，艾巴斯獨自引球推進，引來兩名守衛防守，艾巴斯決定禁區外起腳，對方門將鞭長莫及，「今次仲唔入」，抱歉，過到門將卻再一次過不到門柱，87分鐘無奈地又無功而還，提提大家，這4次中柱中楣是僅僅在5分鐘內發生。「攞太盡，緣份誓必早盡」，雖則入球「無佢份」，但他值得有一個「今日你最黑」的獎座。

艾巴斯已成門框的好朋友：

現實世界「射極唔入」片段：