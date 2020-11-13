【英超】利物浦神射手感染新冠肺炎　國際賽期間再失主將

傷兵累累的英超衛冕球隊利物浦，周五晚（13日）再傳出壞消息，陣中神射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）感染新冠肺炎。

穆罕默德沙拿本在今個國際賽期隨埃及國家隊出戰兩場非洲國盃外圍賽，未料埃及足總周五晚在twitter宣布沙拿對新冠肺炎檢測呈陽性反應，聲明指他暫時沒有任何症狀，目前正在自己的酒店房間中自我隔離，暫不會與任何人接觸。埃及國家隊其他成員經檢測後，全部呈陰性。

28歲的沙拿今季為利物浦在英超及歐聯共上陣11場，攻入10球，自2017年加盟以來一直是陣中入球主力。

沙拿確診新冠肺炎。（Getty Images）

利物浦今季飽受新冠肺炎困擾，季初先後有新援堤亞高艾簡達拿、森美卡斯、梳頓沙基利、沙迪奧文尼確診，其後更是傷兵不斷，尤以後防為重災區，4名正選後衛中有3人長唞，包括雲迪積克、祖高美斯及阿歷山大阿諾特，前兩者更是膝部重創已做手術，有「收咧」的危機，其他傷兵尚有法賓奴、阿歷士張伯倫、堤亞高艾簡達拿等。

利物浦防線主要傷兵：

今個國際賽期確診球員不少，巴西國家隊有中場加比爾文連奴確診，隊醫則指除此子以外，其餘球員在同一輪檢測均呈陰性；英格蘭國家隊則是周五凌晨以3：0擊敗愛爾蘭國家隊賽後，愛爾蘭方面才發現中場阿倫布朗尼初步確診，不過英國《衛報》指在現行機制下，對英格蘭備戰之後鬥比利時及冰島的歐國聯沒有影響。

利物浦在國際賽期後，將要面對爭標對手之一的李斯特城，如今失去沙拿，無疑對本已傷兵滿營的紅軍是一大打擊，幸法賓奴及堤亞高有望復出。

《BBC》英超首8輪最高分10名球員：