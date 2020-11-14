【足球熱話】尼日利亞半個鐘入4球　客軍發揮「獅子山」精神追和

No英超，No Party？No la！非洲波，樂趣多。 非洲正舉行來年非洲國家盃外圍賽，「超霸鷹」尼日利亞在L組主場面對塞拉利昂，派出多名在歐洲頂級聯賽戰將，開賽半小時已遙遙領先4球。最後，排名低一大截的客軍，在完場前追和4：4。

非洲內長年強隊日利亞在世界排名32，遠高於塞拉利昂的120位。今仗正選陣容遍佈英、意、西、德等主要聯賽，開賽4分鐘已由愛華頓的伊禾比（Alex IWOBI）先開記錄，及至中段更在9分鐘內連入3球，拿玻里的域陀奧森漢（Victor OSIMHEN）、伊禾比及維拉利爾前鋒卓禾斯（Samuel CHUKWUEZE）先後建功。

伊禾比入球後大跳開心舞。（Twitter@NGSuperEagles）

未夠半小時，尼日利亞已經怒轟4球，或許因此鬆懈。塞拉利昂正選陣中，絕大部分在北歐聯賽落班，他們沒有放棄，在上半場完場前把握尼日利亞後防走位錯亂，半單刀追回一球。球隊下半場「撳掣」換入級數最高的球員，上演絕地反擊。效力丹超蘭迪斯的艾哈積卡馬拉（Al-Hadji Kamara）在72分鐘無人看管下頂入一球，80分鐘輪到比甲安德列治鋒將梅斯達法賓度（Mustapha BUNDU）在多名尼日利亞球員「輕鬆」防守之下追成4：3，燃起希望。

非洲最高身價球員奧森漢拉開比數。（Twitter@NGSuperEagles）

尼日利亞眾將喜洋洋，可是開心得太早。（Twitter@NGSuperEagles）

尼日利亞在下半場愈踢愈散漫，終於嘗到苦果。他們在己方角球旗受壓，結果伊禾比在禁區角附近傳球被截。塞拉利昂立即反擊，最後由艾哈積卡馬拉近門頂入，扳平4：4。

【塞拉利昂追和4：4逐格睇】

Yeah! 落後4球照追，「獅子山」精神！（影片截圖）

尼日利亞斷送4球優勢，「累失波」的伊禾比更不住抱頭跪地，狀甚傷心。塞拉利昂不放棄，絕地扳平，保住爭取出線的機會，連該國總統拜奧（Julius Maada Wonie Bio）都在社交媒體發文，讚頌球隊是「勇敢獅子」，令國民驕傲。塞拉利昂（Sierra Leone）的名字在意大利語意為「獅子山」。