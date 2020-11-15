【英冠】打比郡爭升班變護級分子　宣布解僱高古　或由朗尼接手

英冠球隊打比郡周日（15日）宣布，解僱領隊高古（Philip Cocu）及其兩名助手。雖然「公羊」未有宣布接替人手，但外界認為球員兼教練的朗尼（Wayne Rooney）有可能接手現時殘局，帶領打比郡走出榜末。

打比郡於2017至19年兩季，都以第6名打入升班附加賽，17至18年球季4強止步，翌季殺入決賽，但林柏特帶領的「公羊」決賽不敵車路士舊隊友泰利任教練的阿士東維拉，「林伯」帶一季就離隊接任車路士主帥一職，荷蘭名宿高古接過帥印。

打比郡今季表現強差人意。（Getty Images）

高古帶領下，「公羊」上季最後在英冠排第10。不過，今季打比郡開季不順，至今11戰僅得一勝，現時與錫周三同得6分，但得失球較差排榜尾。

打比郡於聲明中稱，與高古達成了協議，荷蘭名將即時離隊，副手雲達韋頓（Chris Van Der Weerden）及一隊教練舒爾柏斯（Twan Scheepers）都會放下現時職務離開球會。

高古及兩名助手被炒。（Getty Images）

朗尼或許會成為打比郡代理領隊。（Getty Images）

朗尼踏出教練生涯第一步？

雖然打比郡沒有透露會由誰接替領隊一職，但外界相信英格蘭前國腳朗尼，或有機會正式為其教練生涯踏出第一步。

朗尼今年一月以球員兼教練身分加盟打比郡，但這名35歲球星上陣時間依然不少，一季半為「公羊」於各項比賽上陣33場攻入7球，今季聯賽至今有一球進賬。

《BBC》英超首8輪最高分10名球員：

+ 4 + 4 + 4

今季6支曾坐榜首的球隊：