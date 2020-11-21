【足球熱話】伊巴謙莫域提早送聖誕禮物　隊友們紛紛道謝

距離聖誕節尚有一個多月，AC米蘭眾將已收到聖誕禮物，隊中「老大哥」伊巴謙莫域化身「聖誕老人」，大手筆贈送其他隊友聖誕禮物，而這份「厚禮」更是男生們近期夢寐以求的禮物。

「次世代」主機PlayStation 5（PS5）正式發售，貨源供不應求，當然一機難求，或者有錢都未必買到心頭好，PS5相信是不少男生夢寐以求的聖誕禮物。

距離聖誕節仍有一個多月，意甲不敗之師AC米蘭眾將已收到聖誕老人的禮物，而聖誕老人正是伊巴謙莫域。AC米蘭的利亞奧（Rafael Leao）﹑卡斯迪利祖（Samu Castillejo）及梅沙基奧（Mateo Musacchio）紛紛透過Instagram的限時動態感激伊巴，而禮物正正是一部PS5主機。

「張單入我數！」，伊巴獨力支付賬單，全隊隊員一人一部PS5。（資料圖片／Getty Images）

據意大利《天空體育》了解，收到新遊戲機豈止以上3人，AC米蘭的訂單中，人人有份永不落空，而這張單則由伊巴一人「埋單」，難怪「戰神」深得隊友們的愛戴。

伊巴謙莫域將領AC米蘭在周日（22日）深夜作客拿玻里，力爭保持今季意甲的不敗走勢。

「YEAH!」，伊巴化身聖誕老人，隊友們齊在IG向伊巴道謝。（資料圖片／Getty Images）

與米赫洛域私交甚篤 一度無限接近博洛尼亞

另外，伊巴早前接受視像訪問時，透露他與博洛尼亞主帥米赫洛域的好友關係，「當我在國際米蘭與米赫洛域做隊友後，我與他便成為很好的朋友，能與他結識是十分幸運。」

正因二人「老友鬼鬼」，伊巴差點成為博洛尼亞的一員，「我離開洛杉磯銀河後，AC米蘭與博洛尼亞亦與我接洽，當時我有猶豫，因為正考慮是否掛靴。如果我加盟博洛尼亞，只有一個原因，就是因為米赫洛域。」

米赫洛域與伊巴「老友鬼鬼」，當伊巴離開美職聯後差點成功羅致他。（資料圖片／Getty Images）

伊巴謙莫域寶刀未老，今季僅上陣5場聯賽已攻入8球。（資料圖片／Getty Images）

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