【足球熱話】當開波遇怪風　克羅地亞門將開龍門球慘變助攻

「當開波遇怪風，一粒波也都很重」 入場觀看本地波的球迷，相信對斧山道運動場的「怪風」並不陌生，對球賽進行卻沒有太大的影響。不過，施比尼克對哥里卡的一場克羅地亞甲組聯賽，一股怪風卻變助攻，助哥里卡奠定勝局。

斧山道運動場不時舉辦港超聯賽事，在秋﹑冬天時特別好風，就算腳力好的門將開龍門球，皮球逆風時「和風對抗」，往往被強風吹回頭，就算是順風同樣容易失預算，使出戰的球隊甚感煩惱。

斧山道運動場偶爾舉行港超聯賽事，而大風亦成球場的特色之一。（資料圖片／袁志浩攝）

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由施比尼克（HNK Šibenik）主場迎戰哥里卡（HNK Gorica）的一場克羅地亞甲組聯賽，主隊在上半場早段先開紀錄，哥里卡下半場全力反撲，在62分鐘及82分鐘各建一功反超前。

洛夫域把握怪風助攻，為球隊攻入奠勝一球。（哥里卡Twitter截圖）

除了在斧山道出戰的港超球隊遇上「怪風」問題外，原來克羅地亞球隊亦遇到同樣問題。落後的施比尼克在比賽末段希望盡快收復失地，可惜「怪風」卻出手「搞破壞」，施比尼克門將大腳開出龍門球，卻敵不過強風，皮球剛越過禁區便被吹回頭，返回施比尼克的禁區，哥里卡的洛夫域（Kristijan Lovrić）見機不可失，立即衝前球不着地掃把腳一射入網，並助哥里卡奠定3：1的勝局。

怪風變助攻逐格睇：

怪風變助攻片段：

哥里卡在怪風出手變助攻下，順利反勝施比尼克，並以19分排在聯賽榜第3位，踢少一場落後榜首的薩格勒布戴拿模7分；施比尼克則以13分暫列第5位。

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