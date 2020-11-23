英超｜高普賽後訪問狂轟英電視台遭「河蟹」　網民力撐講真相無罪

利物浦今輪英超主場大戰李斯特城，終以3：0擊敗對手，但領隊高普賽後心情一般，狠批直播安排使英超賽會的賽程編排不周。英國《天空體育》未有播出這一段訪問，但有人將高普發火片段放上網，網民都對這名德國籍教頭言論深感認同。

利物浦擊敗李斯特城後，將於周三歐聯分組賽主場再戰意甲奇兵阿特蘭大，然後周六英超打頭陣作客白禮頓。「紅軍」今季傷兵問題嚴重，鬥「狐狸」一戰又有中場拿比基達因傷退下火線，使得高普「佛都有火」，繼之前就換人名額批評賽會後，今次批評直播使賽程安排罔顧球員安危。

拿比基達下半場初段傷出，紅軍再添一名「十字兵」。（路透社）

賽後接受訪問時，高普毫不留情批評兩大直播商《BT Sport》及《Sky Sports》（天空體育）。他說：「天空及BT一定要就此事好好討論一下，如果我們一直周中踢完比賽後，周六中午（英國時間）又要落場的話。我不太認為己隊可以有11人完成今季賽事。」

利物浦痛失多員主力：（按圖進入）

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高普又強調並非只為利物浦發聲：「當我開腔提及這些問題時，這從不只關係到利物浦，而是所以足球員。如果你（天空體育）不跟BT一起改變，我們（所有球隊）都會玩完。」

「我知道你們直播商不關心球員安危，這就是問題根本所在，球圈中人都曾就這問題講了很多，但一直都沒有見到任何改變。」去季帶領利物浦奪得隊史首次英超冠軍的高普續道。

早前高普及曼城領隊哥迪奧拿都要求賽會，將換人名額由3名改回去季復賽時的5人制，但被敬陪末席的錫菲聯領隊韋達炮轟「發噏瘋」、「自私」。高普對此作出回應：「那些批評別人自私的人，應該反問自己誰才是自私自利的人。」

高普狠批直播商不願為受疫情影響的球季作出改變，使得球員要以健康承受一切後果。（Getty Images）

期間《天空體育》的記者多次想插嘴，但高普繼續狂轟，完全沒有機會對方插嘴的機會：「我並非只是講利物浦，而是所有足球員，碧基日前才受重傷，今日又到布卡約沙卡，他在國際賽期間為英格蘭踢足3場比賽呢。現在所有人都叫我們輪換，但可以換得了誰？我們仍有一些進攻球員，但其他就只剩下小朋友了。」

一向敢言的高普又說：「周三踢完又要在周六中午開波，這絕對是直播商的問題。周三鬥完阿特蘭大，又要在周六中午對白禮頓，這是早來了的『聖誕禮物』，我們會是筋疲力盡地落場。」

利物浦周三歐聯出場後，周六將會回到聯賽作客白禮頓合演當日頭場。（Getty Images）

應因時制宜 批直播商墨守成規

記者終於有機會跟進，指一眾球隊都有簽合約，這使得高普更加火滾：「各位，不如好好討論並下決定。如果有人再跟我說合約什麼什麼的，我真的會發瘋，那直播合約根本不是以新冠肺炎影響的球季作參考。」

大家都要適應，一切都已經變了，但這些直播商拿着合約說：「合約訂明，所以要維持現狀。」 你們究竟在想什麼？一份都變了，全世界都變了！ 利物浦領隊 高普

網民對高普言論深感認同。（Getty Images）

球迷批電視台「河蟹」行為可恥

高普連珠炮發，網民深感認同。有利物浦球迷說：「（英國）天空體育沒有播出這一段訪問實在可恥，他們知道高普有道理才不播。」另外亦有球迷提到高普向韋達還擊：「如果換3個人就可以平衡各隊競爭力，為什麼他那隊爛如渣滓的球隊會排榜末？」

大部分球迷留言都認同高普所說，但一名用熱刺會徽作頭像的球迷就說：「高普，好好管理一下自己的情緒，你那酸溜溜的態度令人心寒！」此言一出，多名球迷留言還擊，更拖熱刺領隊摩連奴落水，指他的投訴比起其他人都要多，「高普只是說出真相」。

英超第9輪戰果（按圖放大）：

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