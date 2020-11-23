歐聯│美斯、迪莊未隨巴塞隆拿征基輔戴拿模　高文為西甲保留實力

巴塞隆拿今周歐聯分組賽作客烏克蘭的基輔戴拿模，陣中主力美斯（Lionel Messi）及法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）兩人未有入選19人名單。巴塞教頭朗奴高文（Ronald Koeman）於記者會上解釋決定。

巴塞現時於歐聯分組賽G組3戰全勝得9分已肯定出線，今輪作客基輔戴拿模，高文的19人名單未見美斯及迪莊兩人名字。

美斯不會出戰今輪歐聯賽事。（Getty Images）

高文解釋說：「我們有數名球員受傷，加上現時歐聯情況明朗，所以才決定不選美斯及迪莊二人。他們已踢了不少比賽，實在需要休息，現在是最佳時機。」

巴塞今季亦受傷患困擾，碧基、沙治羅拔圖、布斯基斯、安素法迪及烏米迪迪都正在養傷。這支加泰隆尼亞勁旅雖然在歐聯順風順水，但在西甲卻是接連失分，過去6場只得一勝，暫時以11分排第12位，被榜首的皇家蘇斯達拋開12分之多。

美斯於早前的兩場國際賽都踢足全場。（Getty Images）

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基沙文任箭頭 比真歷責任重大

高文明顯想保留美斯及迪莊體力，應付今周西甲主場對奧沙辛拿的比賽，盡快收窄與前列的差距。收起了迪莊，比真歷將會肩負串連全隊的責任，菲臘比古天奴或會褪後一格出任場。

奧士文尼迪比利、法蘭斯高查卡奧將會出任兩翼，法國國腳基沙文領軍攻堅。如果高文繼續用4-3-2-1陣式，柏迪亦有機會落場。

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迪莊獲得休息機會。（Getty Images）

美斯及迪莊於國際賽期，分別代表阿根廷及荷蘭。美斯在兩場世界盃南美洲外圍賽踢足90分鐘，於歐洲、南美洲來回長途跋涉，故此獲得休息機會。迪莊代表「橙衣軍」在歐洲國家聯賽A1組兩戰六是踢足全場。

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